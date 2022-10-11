鉅亨美股雷達：大摩下調特斯拉目標價至350美元 今明兩年蘋果iPad銷量預估下滑

美股重要看點：

投資人持續消化各項數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.929%。美股期貨週二 (11 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.52%，標普 500 期貨跌 0.61%，那斯達克 100 期貨跌 0.57%。

美國聯準會 (Fed) 副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 周一 (10 日) 重申，為確保通膨回落至目標水準，應在一定時間內保持貨幣緊縮，但她表示先前的升息已產生影響，在整體經濟中傳導仍需時間，目前密切觀察經濟前景的演變和全球風險。媒體認為，布蘭納德此番言論給 Fed 帶來謹慎升息的可能性。

芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 則在周一 (10 日) 表示，即使 Fed 繼續提高利率，仍可能在不大幅增加失業率的情況下降低通膨，反駁了 Fed 正在推動全球和美國走向潛在急劇衰退的論點。

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 認為要談論經濟就不能不談未來的事情，他列舉出幾項敲響經濟衰退警鐘的指標，包括通膨失控、利率升逾預期、量化寬鬆政策的未知影響以及俄烏戰爭。

戴蒙表示這些都是非常嚴重的問題，而且很可能會影響美國與全球經濟，尤其歐洲經濟已經步入衰退，而美國可能在未來 6 到 9 個月內陷入某種衰退。

當戴蒙被問及對標普 500 指數前景的看法時，他表示該指數有可能從當前水準再輕鬆下跌 20%，而且接下來的 20% 將比先前的 20% 更加痛苦。

戴蒙發表上述談話時，美國各大銀行將從周五 (14 日) 開始公布第三季財報。今年迄今標普 500 指數已下跌約 24%，美國 3 大股票指數均落在熊市區間。

美銀警告，就算企業獲利沒有想像中糟，企業對經營展望看法恐怕也將「很可怕」，摩根士丹利和高盛則提醒投資人，企業的現金流量可能受到嚴重打擊。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

美銀證券 (BofA Securities) 表示，疫情期間 iPad 銷量激增、換機速度緩慢，可能是拖累今、明兩年 iPad 銷量下滑的箇中原因。

美銀分析師 Wamsi Mohan 周一 (10 日) 警告消費支出放緩可能拖累服務和硬體銷售。他認為，儘管 iPad 持續吸引更多新用戶，但更換速度仍慢，在任何一季，甚至是在疫情前，約 50% 的買家是新用戶，這是 iPad 正處於結構性下滑的一個跡象。

根據美銀分析，2020 年至 2022 年期間，蘋果約賣出 4180 萬台 iPad，部分受新需求推動，但一部分是因為遠距辦公和居家上課趨勢，導致更換設備的速度變得更快。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

摩根士丹利 (Morgan Stanley、大摩) 分析師 Adam Jonas 下修特斯拉 (TSLA-US) 目標價，主因是該公司正面臨需求下滑的挑戰。

Jonas 維持特斯拉「加碼」評等，但是將目標價由 383 美元下修至 350 美元。他表示，特斯拉第三季產量和交付量低於預期的因素，可能會繼續對第四季和 2023 年帶來不利影響，往後可能遇到更多供應鏈問題，此外，外匯、通貨膨脹、成本等壓力也對需求造成破壞。