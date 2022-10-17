貝萊德創立新部門 尋求低碳轉型投資機會

根據發給員工的備忘錄，全球最大資產管理公司貝萊德 (BLK-US) 成立一個名為 Transition Capital 的部門，以投資與全球轉向低碳經濟相關的機會。

管理約 8 兆美元資產的貝萊德表示，Transition Capital 將與投資組合經理和貝萊德的資本市場團隊合作，尋找並支持跨資產類別和地區中「以轉型為重點的專有機會」。

備忘錄指出，該小組還將與貝萊德同事合作開發新的投資策略和基金，並幫助深化公司在該領域的研究。

備忘錄表示，「我們與客戶、老牌和新創公司的 CEO 以及政府領導人的對話告訴我們，它們都在尋找更多直接與貝萊德合作的方式。」「它們正在尋找一個值得信賴的合作夥伴，能夠提供耐心和靈活的資金來源，以改變其投資組合、業務、產業和國家。我們的目標是成為明確的全球領導者。」

下一輪全球氣候談判將於 11 月在埃及舉行，並且政策制訂者和監管機構越來越加強推動公司和投資人加快努力配合。

貝萊德曾遭受批評，因為其在氣候變遷問題上的立場招致了一些右傾政客的異議，聲稱其實質抵制化石燃料，因這是人為溫室氣體排放的最大元凶。

但與此同時，它也面臨著來自環保人士的批評，因為它沒有削減對高排放行業的融資和幫助加速實體經濟的變革來發揮作用。

備忘錄表示，新部門將成為 BlackRock Alternatives 的一部分，由平納 (Dickon Pinner) 主管，他曾在諮詢公司麥肯錫領導永續發展，並為過渡提供建議。

備忘錄指出，平納在麥肯錫期間還從事潔淨技術工作，並在石油和天然氣行業擔任油藏工程師。