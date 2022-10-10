CPCA：特斯拉中國9月電動車銷量逾8.3萬輛 再創新高紀錄

中國乘用車協會 (CPCA) 週日 (9 日) 公布，特斯拉 (TSLA-US) 在 9 月於中國銷售 83,135 輛電動車 (EV)，打破該公司在中國的單月銷量記錄。

數據顯示，特斯拉 9 月在中國市場的銷量較 8 月增長 8%，創下特斯拉上海廠自 2019 年 12 月開始投入生產以來的新紀錄。先前的銷量紀錄為今年 6 月的 78,906 輛。

特斯拉透過簡短聲明表示：「中國製造的特斯拉電動車銷量創下歷史新高，顯示電動車持續引領著交通運輸趨勢。」

特斯拉上週表示，第三季在全球共交付 343,830 輛電動車，低於分析師平均預期的 359,162 輛，卻是這家全球最有價值汽車製造商創下的最新歷史紀錄。

曾有報導披露，特斯拉在 7 月暫停上海廠大部分生產以進行升級之後，最近已把每周產量提高至多達 22,000 輛，比 6 月的 17,000 輛高約 30% 。

消息人士補充說，升級後的工廠可以生產 14,000 輛 Model Y 和 8000 輛 Model 3。除了升級和全上海因疫情封鎖兩個月期間，特斯拉一直試圖保持產能全開。

消息人士指出，特斯拉如今計劃在今年底前每周生產 20,500 輛，包括 13,000 輛 Model Y 和 7500 輛 Model 3。

目前，比亞迪汽車持續在中國電動車市場領先，9 月銷售量為 200,973 輛，較 8 月增長近 15%。 CPCA 表示，較高的油價和政府補貼繼續鼓勵當地更多消費者選擇電動車。