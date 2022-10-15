〈貴金屬盤後〉受Fed升息預期打壓 黃金收在本月最低 周線挫逾3%

周四 (13 日) 公布的通膨數據依舊火熱，使聯準會 (Fed) 下月升息 3 碼幾乎已成定局，黃金期貨周五 (14 日) 收在本月最低，且周線挫逾 3%，銀銅鉑鈀終場全數收黑，周線僅銅期貨收高。

12 月交割的黃金期貨價格收盤下跌 28.10 美元或 1.7%，收在每盎司 1648.90 每元，為 9 月 27 日以來最低。周線下跌 3.5%。

12 月交割的白銀期貨價格收盤下跌 85 美分或 4.5%，收在每盎司 18.071 美元，周線下跌 10.8%。

美元指數 (DXY) 周五漲約 0.8% 至 113.27，周線漲 0.45%。

Kitco.com 高級市場分析師 Jim Wyckoff 表示：「黃金和白銀持續和強勢美元形成強烈的反向關係，在地緣政治和市場不確定性加劇的情況下，多頭對於他們的貴金屬仍無法獲得買盤感到困惑。」

聯準會 (Fed) 官員近期一再重申對貨幣政策的鷹派立場，因投資人對美國和全球經濟衰退感到擔憂，不安情緒始終縈繞不散，且昨公布的消費者物價指數 (CPI) 顯示，Fed 對通膨還沒控制的看法是正確的，這鞏固了下月再次升息 3 碼的預期，且隨著 Fed 繼續對抗通膨，投資人預期利率峰值將進一步攀高。

雖然黃金傳統上被視為對通膨和經濟動盪的避險工具，但在通膨飆升之際，全球央行紛紛採取升息行動，這降低了黃金對投資人的吸引力，因為黃金不會產生利息。

Oanda 市場分析師 Craig Erlam 表示：「通膨數據對黃金來說很糟糕，因為它鞏固了下月升息 3 碼的預估，除此之外，因通膨依舊頑強，Fed 的貨幣緊縮之路可能會比市場原先預期的還要更長，這在短期內不是好事，黃金可能很快就會再次測試昨日的低位，即每盎司 1640 美元，並接著測試 9 月下旬的低點。」

經濟數據方面，因高利率和通膨抑制消費支出，美國 9 月零售銷售意外持平；10 月密大消費者信心指數自上月的 58.6，小幅上升至 59.8，消費者對明年的通膨預期則自上月的 4.7% 升至 5.1%。

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