葉倫：最新CPI數據高於預期 美國仍須努力壓制通膨

美國財政部長葉倫表示，有鑒於美國通膨數據再次超出市場預期，當局仍有很多工作要做，以抑制 1980 年代以來最嚴重通膨。

葉倫表示，儘管供應鏈瓶頸緩解，勞動力市場緊張情況也所緩和，但當局仍要持續努力，才能壓制通膨。

葉倫日前才表示，即使美國金融市場在利率上升和流動性緊縮的環境下歷經高度震盪，但沒有出現不穩定跡象，並稱讚美國經濟表現佳。

「我不打算談 Fed 的政策，但很明顯 Fed 已給出承諾，他們制定方案因應通膨，我認為市場理解這點。」她相信 Fed 會做出好的決定，政府不會干預。

不過，葉倫也坦言，目前通膨率仍太高，壓低通膨是政府首要任務，也要有辦法保持健康勞動力市場。

美國周四 (13 日) 公布 9 月消費者物價指數 (CPI) 年增率報 8.2%，較前值 8.3% 小幅回落，略高於市場預期的 8.1%；排除食品和能源成本的 9 月核心 CPI 年升 6.6%，略高於市場預期的 6.5%，創 1982 年 8 月以來新高，由於兩項通膨指標雙雙高於預期，可能讓聯準會 (Fed) 連續第四次升息 3 碼 (75 個基點)。

萬事達卡經濟研究所（Mastercard Economics Institute）經濟學家 Michelle Meyer 表示，核心通膨高漲，部分原因是消費者購買力非常強勁，因此 Fed 要有效實現經濟再平衡困難重重。另外 Meyer 認為，房價下跌最終將影響租金，從而降低整體通膨數據。