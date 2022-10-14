美通膨仍火熱 明年初利率破5%機率大增 金融市場震盪恐加劇

因通膨未見放緩跡象，金融市場對於美國聯邦基金利率在明年 3 月突破 5% 的預期正在升溫，交易員和經濟學家認為，這種情況恐對股票、債券和貨幣市場帶來巨大震盪。

巴克萊 (Barclays) 預估，在聯準會 (Fed) 更積極升息的前提下，到了明年 2 月，聯邦基金利率目標區間將自目前的 3-3.25% 升到 5-5.25%，且根據芝商所 FedWatch 工具，金融市場認為利率在明年 3 月升到上述水準的機率，已自昨天 (12 日) 的 6.1% 大幅增加到 38.8%。

關鍵在於美國周四 (13 日) 公布的消費者物價指數 (CPI) 報告，不含食品和能源價格的核心通膨率在 9 月大幅上升，總體通膨年增率也連續 7 個月達到至少 8%。

交易員和經濟學家認為，隨著對基準利率在明年初達到 5% 的預期升溫，投資人準備開始拋售股債，並轉向美元，市場震盪恐進一步加劇。

因美國 9 月通膨依舊火熱，金融市場對 Fed 利率在明年初突破 5% 的預期大幅升溫 (圖：AFP)

Seaport Global Holdings 利率交易主管 Tom di Galoma 說：「5% 的基準利率勢必對股票和獲利產生負面影響，並引發更多債券拋售，對經濟的破壞力絕對會很大，屆時信貸市場將全面關閉，銀行不會核准房貸和企業貸款。」

di Galoma 認為，經濟將出現比過去規模還要更大的衰退，至少會像金融危機時期那樣，因為全球各地經濟都在放緩，所有市場均瀕臨崩潰。

周四公布 CPI 數據後，美股主要股指開盤急速下殺，道瓊指數一度跌約 550 點，摜破 2.9 萬大關，隨後自低點急拉 1500 點，終場收 3 萬點上方。

債市方面，對政策利率較敏感的 2 年期美債殖利率周四飆至近 4.5%，創下 15 年新高，30 年期美債殖利率則達 3.93%，也是近 9 年高點。

FHN Financial 高級經濟學家 Will Compernolle 認為，本次 CPI 報告之所以受到關注，是因為透過解決供應鏈問題來壓低通膨的希望已經消散，供應鏈改善狀況還是不夠，壓低商品價格的全球化時代可能已經結束。

Compernolle 預估，聯邦基金利率將在某個時間點達到 6%，這可能將加劇衰退阻力並支撐美元，在此情況下，首當其衝的會是歐洲。

Medley Global Advisors 全球總經策略主管 Ben Emons 認為，美國通膨無疑正在失控，股市還沒消化利率在明年上半年達到 5% 的可能性，而最新的 CPI 數據恐迫使 Fed 走上巴西央行的後路，即把利率升到高於通膨率的水準。