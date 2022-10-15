〈熱門股〉環科下半年營運衝 股價創近一年半新高

環科 (2413-TW) 網通、海事產品需求穩健，車用布局也報捷，倒車雷達傳獲豐田認證，第四季啟動出貨，吸引買盤搶進本周逆勢上漲 8.04%，股價創近一年半新高。

環科網通電源供應全球前三大網供設備廠，今年需求強勁，加上海用雷達、漁群探測器、代工訂單穩健，另外，車用毫米波雷達已出貨本田，後向雷達模組也通過豐田認證，持續擴大業務版圖。

環科產品持續拓展客戶，下半年營運將加速，本周成交量達 3.63 萬張，三大法人本周買超 752 張，其中外資買超 758 張，自營商賣超 6 張。