〈熱門股〉環科下半年營運衝 股價創近一年半新高

環科下半年營運衝刺 周漲8%股價創近一年半新高（圖：AFP）
環科下半年營運衝刺 周漲8%股價創近一年半新高（圖：AFP）

環科 (2413-TW) 網通、海事產品需求穩健，車用布局也報捷，倒車雷達傳獲豐田認證，第四季啟動出貨，吸引買盤搶進本周逆勢上漲 8.04%，股價創近一年半新高。

環科網通電源供應全球前三大網供設備廠，今年需求強勁，加上海用雷達、漁群探測器、代工訂單穩健，另外，車用毫米波雷達已出貨本田，後向雷達模組也通過豐田認證，持續擴大業務版圖。

環科產品持續拓展客戶，下半年營運將加速，本周成交量達 3.63 萬張，三大法人本周買超 752 張，其中外資買超 758 張，自營商賣超 6 張。

 
 

 

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+32.75%

$13,275

原投組報酬率

+24.08%

$12,408

投組標的成分

  • 40%

    寶齡富錦

    1760

  • 20%

    創惟

    6104

  • 20%

    虹堡

    5258

  • 10%

    訊舟

    3047

  • 10%

    施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞