ESL需求旺、新產能開出 元太Q4營收可望續創高

電子紙大廠元太 (8069-TW) 受惠電子紙需求強勁、新產能開出，營運持續加溫，美系外資最新出具報告認為，ESL(電子貨價標籤) 等電子紙訂單需求強勁，將有助元太營運動能延續至第四季，看好營收將再創高，估季增約 5%。

元太 9 月營收衝上 29.47 億元，月增 6.5%、年增 57.5%，第三季營收達 81.04 億元，季增 8.7%、年增 84.3%，累計前三季營收達 215.17 億元，年增 67%，9 月、第三季、前三季營收同步創下轉攻電子紙商機後的新高。

美系外資指出，元太第三季營收優於市場預期，反映全球零售業加速數位轉型導入 ESL 電子貨價標籤，帶動 ESL 需求維持高檔，抵銷近期電子紙閱讀器、筆記本需求下滑，且在產品組合改變下，估元太第三季毛利率也可望較第二季提升至 48.9%。

展望第四季，美系外資認為，元太營運動能將延續至年底，加上下半年開出的兩條新材料產線逐步貢獻下，第四季營收可望再優於第三季，上看 85.1 億元，換算季增幅達 5%、年增幅達 26%，毛利率則可望進一步攀升至 49.5%，因此維持優於大盤評等、目標價 280 元。

元太產能規劃上，去年通過建置的四條材料產線，前三條都已陸續投產貢獻，第四條則預計會在明年首季上線，同時因應未來成長，也已拍板在新竹新廠辦大樓建置第 5 條、第 6 條電子紙薄膜產線，並規劃在桃園觀音、揚州既有廠房旁，擴建新廠持續擴充材料產能。