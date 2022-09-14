亞馬遜推Kindle電子紙閱讀器新品 元太受惠

亞馬遜 (AMZN-US) 13 日宣布推出新一代入門級 Kindle 電子書閱讀器，雖然售價高於前一代版本，但優化螢幕解析度、儲存空間也提升，並搭載 USB-C，整體性價比提高，預期將帶動一波換機潮，市場也看好電子紙大廠元太 (8069-TW) 營運將同步受惠。

Kindle 是亞馬遜推出的電子書閱讀器，採用電子紙技術，元太為主要供應商，根據亞馬遜所釋出的資料顯示，2022 年版本的 Kindle 電子書閱讀器，解析度提升至 300 ppi 與 Paperwhite 系列相當，儲存空間也從前一代 8GB 提升至 16GB，不過新品並不具防水功能。

售價方面，亞馬遜 Kindle 新品售價從前一代 89 美元提升至 99 美元，除 Kindle 外，亞馬遜也發表升級版的新 Kindle Kids 型號，兩款新品即日起都開放預訂。

元太近期受惠電子紙需求暢旺，加上新產線陸續到位，8 月營收再寫單月歷史新高紀錄，達 27.67 億元，月增 15.8%、年增 221.3%，累計今年前 8 月營收達 185.7 億元，年增 68.6%。

展望未來，元太說，面對全球經濟變化，下半年消費市場確實較為疲軟，預期電子書閱讀器出貨量將受衝擊，但全年仍將優於去年，且電子紙貨架標籤 (ESL) 需求續強，因此，對今年營運還是樂觀，在新產能逐步開出下，全年可望逐季成長。