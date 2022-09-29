亞馬遜電子書閱讀器新品再添手寫功能 元太可望受惠

亞馬遜 (AMZN-US) 月中宣布推出新一代入門級 Kindle 電子書閱讀器後，28 日硬體發表會中再推出首款支援手寫筆的新品 Kindle Scribe，為閱讀器增添筆記功能，預計 11 月底正式出貨，可望帶動新一波換機潮，元太 (8069-TW) 等電子紙供應鏈可望同步受惠。

亞馬遜 28 日舉辦硬體發表會為 10 月 Prime Day 會員日暖身，發表一系列秋季新品，其中，Kindle Scribe 是亞馬遜首款支援手寫筆的 Kindle 電子閱讀器，使用 10.2 吋 330ppi E Ink 面板，將可使用磁吸觸控筆在上面註記、書寫，而 Kindle 支援 PDF 格式，明年也可透過 Microsoft Word 匯入文件。

依據亞馬遜釋出的消息指出，Kindle Scribe 提供 16GB、32GB、64GB 等容量版本，觸控筆則有 Basic Pen 基本版、Premium Pen 進階版，售價則分別為 339.99、369.99 美元起，目前已可在官網預定，預計 11 月 30 日出貨。

Kindle 是亞馬遜推出的電子書閱讀器，採用電子紙技術，元太為主要供應商，不過這次導入的手寫功能並非新技術，觀察市面上包含 Kobo、Readmoo 等品牌業者也有推出電子紙筆記本產品，即已具備手寫、筆記功能。

營運方面，元太受惠電子紙需求暢旺、新產線陸續到位下，8 月營收再寫單月歷史新高紀錄，展望下半年，元太認為，整體消費市場疲軟將衝擊電子書閱讀器出貨量，但全年來看仍可望優於去年，加上電子紙貨架標籤 (ESL) 需求續強，對今年營運還是相對樂觀。