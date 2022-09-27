元太攜手夏普 開發新世代電子紙IGZO背板

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (27) 日宣布攜手夏普顯示科技株式會社 (SDTC) 合作，元太將採用夏普顯示科技的 IGZO(氧化銦鎵鋅)背板，並運用在製造電子書閱讀器、電子紙筆記本等電子紙模組，雙方也規劃將運用 Oxide TFT(氧化薄膜電晶體)的電子紙顯示器推向市場。

元太董事長李政昊表示，與夏普顯示科技 SDTC 合作將可望提升電子紙顯示表現，也符合夏普顯示科技願景，共同推展可應用在不同面板與電路的 Oxide TFT 技術。

夏普顯示科技 SDTC 社長王建二指出，夏普顯示科技是 Oxide TFT 技術的領先研發者，也是首家將 Oxide TFT 技術投入量產的公司，很榮幸與元太成為 Oxide TFT 技術合作夥伴，攜手推出新世代電子紙顯示器。

展望未來，元太表示，將與夏普顯示科技 SDTC 共同發展將 IGZO 技術應用於大尺寸電子紙看板，如零售、運輸看板等應用，同時夏普集團 (Sharp Corporation) 也考慮與元太透過協作模式推展多樣化的電子紙產品應用，雙方這次合作的新世代電子紙顯示器 E Ink Gallery 3 就將在 CEATEC 2022 展出。

夏普顯示科技早在 2012 年就率先量產應用在顯示器的 Oxide TFT，Oxide TFT 因具高移動性、低弱電流，在更小的電晶體也能供應同樣的電流，符合低碳永續環境發展，元太說，Oxide TFT 應用在電泳電子紙技術已超過 10 年，未來將把 Oxide TFT 技術擴大運用在各項電子紙產品中。