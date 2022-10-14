調查：美國9月進口恐呈現近兩年來最大跌幅

許多指標顯示，美國 9 月進口恐呈現近兩年來最大跌幅，美國消費需求增長乏力。

中國《第一財經》報導，根據美國調查公司 Descartes Datamyne 彙整的美國海關數據，9 月份美國貨櫃進口量，較去年同期大跌 11% 至 221 萬 TEU(20 呎櫃)，較前月下降 12.4%，也遜於 2020 年 9 月水準。

如果以歷史降幅來看，9 月月比下降 31 萬 TEU，這是自 2020 年 2 月爆發新冠肺炎 (COVID-19) 疫情以來的最大降幅。

除此之外，9 月美國三大海岸的港口貨物吞吐量，和前月份相比均呈現下滑。像是全美第四大港口、喬治亞州的薩凡納港 (Savannah) 的進口量大幅下滑 21.5%，從 8 月份的 28.5 萬 TEU 減少至 9 月份的 22.4 萬 TEU。

美國進口的亞洲貨物量也同樣出現大幅下滑。根據 Descartes Datamyne，美國 9 月來自中國的貨物進口總量為 82 萬 TEU，年減 22.7%，月減 18.3%；來自中國的貨物進口降幅，占降幅的 61.5%。

另外，航運市場的即期運費也從歷史高點回落。媒體報導指出，亞洲訂貨量呈現大幅下降，有大量零售訂單遭到取消，導致即期費率急遽下滑。

Descartes 行銷及服務執行副總裁 Chris Jones 於本周表示，美國在進口方面進行相當大的調整。他指出，通常這是一年當中，進口季節性下降的時期，只是降幅不會這麼大，目前情況有所變化，出現較大轉折點。在某些方面和其他年份 (指疫情前) 並不矛盾，只是更加嚴重。

但 Chris Jones 也提到，如果正常的季節性模式從現在開始就維持不變，進口在今年剩餘期間可能出現放緩。

美國零售聯合會 (National Retail Federation，NRF) 預估 10 月進口量將比去年同期下降 9.4%，降幅幾乎是先前預測的 2 倍。NRF 和諮詢公司 Hackett Associates 上個月發布的全球港口追蹤報告 (Global Port Tracker)，預測 10 月的進口量會較去年同期下降 4.8%。

Hackett Associates 創辦人 Ben Hackett 表示，美國進口量的增長已失去動力，特別是來自亞洲的貨物。近來的運力削減現象反映出，就算消費者持續消費，但存貨充足的各大零售商，對進口商品的需求也在下降。