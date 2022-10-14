盤中速報 - 美律(2439)股價大漲至89.4元，漲幅達7.19%

美律(2439-TW)14日09:28股價上漲6元，報89.4元，漲幅7.19%，成交958張。

美律(2439-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為娛樂性產品、揚聲器、電池產品、免持聽筒、及其他電子零件。

近5日股價下跌7.44%，台灣加權指數下跌7.78%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+334 張
  • 外資買賣超：+647 張
  • 投信買賣超：-3 張
  • 自營商買賣超：-310 張
  • 融資增減：+203 張
  • 融券增減：+4 張

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