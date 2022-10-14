盤中速報 - 佳必琪(6197)急跌-2.01%報36.65元，成交13張

佳必琪(6197-TW)近5分K跌速2.01%，14日09:26報36.65元，成交13張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

佳必琪(6197-TW)近5日股價下跌9.52%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌7.43%。台灣加權指數下跌7.78%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+121 張
  • 外資買賣超：+69 張
  • 投信買賣超：+50 張
  • 自營商買賣超：+2 張
  • 融資增減：-94 張
  • 融券增減：-14 張

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