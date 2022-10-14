盤中速報 - 佳必琪(6197)急跌-2.01%報36.65元，成交13張

佳必琪(6197-TW)近5分K跌速2.01%，14日09:26報36.65元，成交13張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佳必琪(6197-TW)近5日股價下跌9.52%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌7.43%。台灣加權指數下跌7.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+121 張
- 外資買賣超：+69 張
- 投信買賣超：+50 張
- 自營商買賣超：+2 張
- 融資增減：-94 張
- 融券增減：-14 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.99%
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原投組報酬率
+5.41%
$10,541
投組標的成分
40%
3046
20%
6133
20%
8222
10%
4168
10%