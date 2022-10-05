【盤中熱點】半導體助攻，指數3日彈600餘點，鴻海大利多可望替指數增添柴火

一、資金重返科技類股帶動指數續強，但短線已強彈六百餘點

美國股市連續強彈，令指數跳空上漲站上十日線，盤中一度上漲 300 逾點距萬 4 關口不到 200 點，預估量為 2437 億，呈現量增價揚的格局，美中不足的是當前指數稍稍有走低的現象，但整體仍上漲約 280 逾點，(2330-TW) 台積電、(2317-TW) 鴻海、(2454-TW) 聯發科、(2308-TW) 台達電、(2881-TW) 富邦金成為本日盤面貢獻漲點最多的前五大個股，而拖累大盤的則是 (1590-TW) 亞德客 - KY、(2912-TW) 統一超、(6505-TW) 台塑化、(2412-TW) 中華電、(3661-TW) 世芯 - KY。

昨日盤中所提及「電子比重回溫且上漲是帶動盤面上揚的關鍵因素，而下滑明顯則是航運族群的下滑 5%，電子下滑幅度也約 5%，顯示先前航運的資金再度回到電子股，形成航運轉弱，電子轉強的盤面現象，若航運金融轉弱是資金回流電子並走強，將有利於指數止穩。」 點此看昨日 ▶

【盤中熱點】航運走軟資金回流電子有利指數走強

除了電子上揚提升持續帶動盤面以外，半導體比重相較於昨日提升 3%，整體族群上揚 4% 也成為帶動本日盤勢上攻關鍵因素。

而半導體強勢的原因，就國際因素而言，美元指數破月線，同時 10 年期公債殖利率回 3.6%，令市場避險情緒大幅度的緩解，且大摩升評台股至加碼，主要原因為指數落後新興市場、半導體已逼近谷底，也帶動本日半導體族群表現亮眼。

隨著國際盤勢的勁揚，本波指數自低點已強彈約 600 逾點，就強弱指標來看，5 日 RSI 指標自低點 13.3% 三日內飆升至 56.0%，快速攀升顯示短期市場買超力度強，反過來說也需留意未來獲利了結賣壓湧現，在總經環境尚未明顯轉向的大前提下，美股未來幾日的走勢，仍會是牽動台股的重要關鍵。

二、鴻海大利多可望替指數增添柴火，相關概念股後市值得關注

而在櫃買指數的部分，本日生技比重大幅度下滑資金同樣重返電子與半導體族群，但整體櫃買指數不若集中市場來得強勢，許多個股呈現開高走低的情況，譬如 (3661-TW) 世芯 - ky 轉弱令矽智財族群同步走跌，顯示短線強彈並不足以令市場完全安心，在此前提下，有巨大利多的族群抑或個股就會是相較值得留意的方向，以本日來說最大的利多無疑是 (2317-TW) 鴻海營收暴增 83%，主要是受惠於 i14Pro 的熱銷，而鴻海營收暴增代表 i14Pro 相關供應鏈的個股營收也會同步的走揚，在盤面信心顯著不足的情況下，待指數止穩後，業績佳的中小個股就會是資金較為青睞的方向，因此相關供應鏈如 (3406-TW) 玉晶光、(3081-TW) 聯亞、(4958-TW) 臻鼎、(2313-TW) 華通、(6269-TW) 台郡、(3105-TW) 穩懋、(3008-TW) 大立光、(2439-TW) 美律等相關個股，將會是市場關注的重點。

此外，記憶體市況低迷，即便日前美光財報、財測雖均未達市場預期，且大砍資本支出並罕見減產記憶體，但消息一出美光股價不跌反而緩步墊高，顯然當前市場解讀減產將有助於記憶體報價提前落底，在美光股價止穩的背景下，台廠相關記憶體族群如 (2408-TW) 南亞科、(2344-TW) 華邦電、(2337-TW) 旺宏就有望成為短期市場焦點。

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