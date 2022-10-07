【盤中熱點】超微營收透露出PC市況疲軟，節前觀望，生技再次成為資金避風港

一、市場靜待非農就業，超微營收透露出 PC 市況疲軟

令強彈多日的指數本日在美股收黑的情況下，開盤即下跌百餘點，預估量為 1584 億進一步量縮，

以成交比重圖來看，即便航運比重回落至 8%，但半導體在本日表現疲弱，同時生技醫療比重持續高於平均值，顯示當前市場的風險意識再度攀升，換句話說即為多空看法皆有，市場還未形成明確方向，而這應與美國非農就業數據將公布和即將到來的國慶連假有關係。

盤面上來看而台積電下挫是壓抑指數的主因，其餘如 (2454-TW) 聯發科、(2303-TW)聯電、(2357-TW)華碩、(2379-TW)瑞昱等皆成為拖累指數的個股，而這應與超微第三季營收下滑，PC 需求疲軟的消息有關係，至於貢獻最多多方漲點的即為 (2317-TW) 鴻海、(2412-TW)中華電、(2392-TW)正崴、(2227-TW)裕日車、(2610-TW)華航。

以空方排行來看，權值個股占大多數，在買盤縮手的氛圍下，就容易使得指數轉趨疲軟。

值得注意的是，國安基金基於政經因素延長護盤，就表示全球市場的不確定性可能會帶給指數壓力，屆時若出現較大的波動護盤重心也將會是權值股。

二、節前觀望，生技再次成為資金避風港，解封強勢

在櫃買指數的部分，電子半導體相較昨日合計下滑了逾 20%，生技則是約 7%、觀光則是提高約 3%，顯示當前市場對中小型科技類股持有週期不長，但同時資金在今日轉往解封、生技等與景氣較無關聯族群，也表示當下風險趨避的意識仍然相當高，生技再次成為資金避風港，但也使得本日的盤面相較煩悶無味。

除了生技以外，連假當前 (5704-TW) 老爺知、(2754-TW)亞洲藏壽司、(2732-TW)六角、(2736-TW)富野等解封概念股也成為本日盤面的焦點，但在當前量能萎縮的當下相關族群是否會是一日行情，則是後續值得留意的方向。

近期盤面利空持續不間斷，這時營收表現佳的蘋概股以及鴻海科技日將發表的電動車，就會成為穩定市場多頭信心的關鍵所在，因此蘋概、電動車相關概念如 (5215-TW) 科嘉 - ky、(6278-TW)台表科、(3081-TW)聯亞、(4958-TW)臻鼎、(2313-TW)華通、(6269-TW)台郡、(3105-TW)穩懋、(2439-TW)美律、(3008-TW)大立光、(3406-TW)玉晶光、(4551-TW)智伸科、(6279)胡連、(5243-TW)乙盛 - KY、(5227-TW)立凱 - KY、(1536-TW)和大、(2354-TW)鴻準、(3665-TW)貿聯 - KY，等業績好的個股，就有望在市場消化完近期利空，回歸基本面後重點關注的族群。

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