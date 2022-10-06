【盤中熱點】矽智財相較強勢，外資將台積電列為投資首選，有利指數止穩

一、大摩分析師將台積電列為投資首選，將有利指數止穩

指數經歷 3 日 600 點強彈後本日在費半逆勢收紅的帶動下指數續揚，早盤開高一度上漲近百點，而這應與大摩分析師表示將台積電列為投資首選有，進而帶動資金持續重返半導體有高度關係，近兩日航運比重持續性的下滑，而電子與半導體成交比重皆有上升，這顯示當前的市場資金有出現轉移的跡象，但與此同時，與景氣無相關性的生技醫療，比重仍是高於平均，這同時也意味當前的市場即便有重返科技類股的意願但仍有部分資金風險趨避意識高，換句話說即為盤面的多空看法皆具並未形成明確一致的方向，而這就會令指數的上下波動加劇。

而大摩認為半導體已到谷底且將台積電列為首選，但在量能萎縮的背景下，也可能造成資金僅回流台積電形成俗稱的「拉積盤」，雖然不見得有利於中小型著股，但指數的止穩，將有助於市場信心的平復。除了台積電以外，對於當前信心疲軟的市場而言，受惠 i14Pro 熱銷月營收爆增 83% 的 (2317-TW) 鴻海是否能牽動整個蘋概股也是重點，以今天為例，營收報喜的 Pro 供應鏈如 (3008-TW) 大立光、(6269-TW) 台郡等就有相當亮眼的表現。

同時，鴻海科技日也將於 10/18 日登場，Model V 也已搶先曝光且日前蘋果 Apple Car 也持續有傳聞，強強聯手消息喧囂而上，若未來資金重返台積電後，進一步擴散至 MIH 相關概念股如股如 (4551-TW) 智伸科、(6279-TW) 胡連、(5243-TW) 乙盛 - KY、(5227-TW) 立凱 - KY、(1536-TW) 和大、(2354-TW) 鴻準、(3665-TW) 貿聯 - KY、或蘋概股如 (5215-TW) 科嘉 - ky、(6278-TW) 台表科、(3081-TW) 聯亞、(4958-TW) 臻鼎、(2313-TW) 華通、(6269-TW) 台郡、(3105-TW) 穩懋、(2439-TW) 美律等，將有利於指數更進一步止穩。

二、類股各自表現，矽智財、生技相較強勢

在櫃買指數的部分，相較於昨日本日電子與半導體佔比有所滑落，並且生技比重再度顯著上升，這也表示當前的市場風險意識仍重，較不利櫃買指數的走強。

以成交重心來看，本日排行分別是 (2330-TW) 台積電、(8996-TW) 高力、(3661-TW) 世芯 - ky、(2603-TW) 長榮、(3443-TW) 創意、(4743-TW) 合一、(3035-TW) 智原、(5425-TW) 台半、(2308-TW) 台達電、(2609-TW) 陽明，前十大當中包含了半導體、熱交換、矽智財、航運、生技與傳產，這也表示目前市場大多是屬於題材股各自表現並未有明確方向，當中又以矽智財相較具族群性，而本波矽智財是否能夠領先走強帶動指數止穩，就是值得關注的方向，而本波指數能否持續上攻，待非農與失業率數據公布後，美國股市對該數據的反應將會是牽動台股的關鍵。

在近期盤面表現不明確背景下，除了被動式買入的 ETF 以外，投信還有轉買什麼樣的個股呢？

以下為本日盤前提供盤中追蹤的投信轉買個股狀況

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