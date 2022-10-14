盤中速報 - 大立光(3008)股價大漲至1870.0元，漲幅達7.16%

大立光(3008-TW)14日09:03股價上漲125元，報1870.0元，漲幅7.16%，成交405張。

大立光(3008-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各式光學鏡頭模組。觀景器模組與光電零組件。以上產品之研發設計生產銷售與技術服務等。

近5日股價下跌4.9%，台灣加權指數下跌7.78%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+75 張
  • 外資買賣超：+42 張
  • 投信買賣超：+85 張
  • 自營商買賣超：-52 張
  • 融資增減：+15 張
  • 融券增減：+27 張

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