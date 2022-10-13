〈台股盤前〉續陷萬三關卡保衛戰 觀望雙王法說會、美CPI指數

台股昨 (12) 日險守萬三關卡，但美股受 9 月份生產物價指數 (PPI) 超預期，加上聯準會鷹派會議紀要，拖累四大指數全數盡墨，台指期夜盤也以小跌作收，台股今日仍恐面臨萬三關卡支撐，市場也觀望今日盤後台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 雙王法說會，以及美國聯準會周四將公布的消費者物價指數 (CPI)。

美股 12 日全數收黑，反映生產物價指數 (PPI) 超乎市場預期，整體通膨壓力難降。四大指數中，費城半導體跌幅最重，達近 1%，下跌 19.9 點收在 2198.6 點，標普也下跌 0.33%，再創 52 週新低，不過指標台股 ADR 回神，台積電 ADR(TSM-US) 法說前逆勢上漲近 1%，聯電 ADR(UMC-US) 則強彈逾 4%。

盤面關注焦點，美國擴大限制高階晶片輸中措施，牽動全球半導體產業鏈，不過傳出南韓兩大記憶體廠三星、SK 海力士獲美方允許，將不受美方政策限制，豁免時間則為期一年，市場認為，美國豁免韓廠措施，恐讓產業寄望扭轉市場供過於求的期待落空。

金管會 11 日同意壽險業依 IFRS9 公報進行金融資產重分類，主委黃天牧透露，已有四家壽險公司要資產重分類，合計資產占整體壽險業的 46.76%，光這四家壽險共有 1718 萬保戶，藉由政策目標可以安定 1700 多萬保戶的心。據了解，此四家壽險為國泰人壽、中國人壽、南山人壽及保誠人壽。

聯發科 (2454-TW) 12 日舉辦「發哥開講」講座，無線通訊事業部技術規劃總監李俊男表示，國際協會年初已正式將光追技術納入標準，看好下世代 GPU 將加速導入光追技術，應用也自 PC 產業，擴展至手機、AR/VR 與元宇宙等。

不過台股今年以來大幅回檔修正，根據財政部公布的稅收統計，9 月稅收 126 億元、年減 29.1%，為連續 9 個月負成長，至於前 9 月實徵淨額共 2 兆 6261 億元，統計處估今年全年稅收可望首度突破 3 兆元，超出年度預算數約近 3000 億元。