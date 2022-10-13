台積電跛腳 台股重挫270點收12810點 再探近2年新低

隨著日、韓、港等亞股走弱，台股今 (13) 日開低後一路走低，終場更因台積電跌破昨日低點，影響大盤終場重挫 270.51 點或 2.07%，收在 12810.73 點，續創近兩年新低，成交量 2080 億元。

櫃買指數也下跌 6.36 點，收 162.63 點，成交量 574 億元，上市櫃合計成交量為 2654 億元，合計上市櫃終場共 1629 檔個股下跌，60 檔個股持平，80 檔個股上漲。

權值股一片綠油油，台積電反彈無力，尾盤不僅紅翻黑、更摜破昨日低點，收 395 元，續創 27 個月新低，鴻海小漲近 1%，挑戰十日線，聯發科下挫近 1%，回測前低 533 元支撐。

其餘權值股如台塑四寶也下跌 2% 以上，國泰金更暴跌超過半根，其餘如中華電、台達電、聯電都在盤下游走，拖累大盤走勢。

隨著美國擴大對中國管制的影響持續發酵，ASIC 與 IP 族群再度慘跌，金麗科、創意同步亮燈跌停，世芯 - KY、威盛跌幅皆達 7%，力旺、M31、智原也下挫 2%，僅晶心科力守紅盤、逆勢上漲 2%。

另外，航空雙雄也因利多出盡，加上法人出具報告直指評價過高，華航、長榮航雙雙摜至跌停板，生技股也因獲利了結賣壓沉重，保瑞亮燈跌停，美時重挫超過 8%，合一跌幅也近 7%。