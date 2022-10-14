盤中速報 - 致新(8081)股價大漲至121.5元，漲幅達7.05%

致新(8081-TW)14日11:11股價上漲8元，報121.5元，漲幅7.05%，成交295張。

致新(8081-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究.開發.生產.製造及銷售數位與類比混合IC及特殊應用IC。

近5日股價下跌10.28%，台灣加權指數下跌7.78%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-81 張
  • 外資買賣超：-85 張
  • 投信買賣超：+5 張
  • 自營商買賣超：-1 張
  • 融資增減：-14 張
  • 融券增減：+7 張

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