盤中速報 - 致新(8081)股價大漲至121.5元，漲幅達7.05%

致新(8081-TW)14日11:11股價上漲8元，報121.5元，漲幅7.05%，成交295張。
致新(8081-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究.開發.生產.製造及銷售數位與類比混合IC及特殊應用IC。
近5日股價下跌10.28%，台灣加權指數下跌7.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-81 張
- 外資買賣超：-85 張
- 投信買賣超：+5 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：-14 張
- 融券增減：+7 張
最新相關新聞
致新(8081-TW)14日11:11股價上漲8元，報121.5元，漲幅7.05%，成交295張。
致新(8081-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究.開發.生產.製造及銷售數位與類比混合IC及特殊應用IC。
近5日股價下跌10.28%，台灣加權指數下跌7.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+20.99%
$12,099
原投組報酬率
+11.03%
$11,103
投組標的成分
40%
3046
20%
6133
20%
8222
10%
4168
10%