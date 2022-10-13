〈大立光法說〉林恩平：10、11月客戶拉貨動能與9月差不多

大立光 (3008-TW) 今 (13) 日召開法說會，9 月進入手機廠備貨旺季，大立光單月營收創 22 個月來新高，執行長林恩平指出，10 月及 11 月的拉貨動能與 9 月差不多，意味著大立光 10 月及 11 月的營收將較去年同期的 42 億元及 43.52 億元成長。

林恩平指出，大立光第三季出貨大增，拉升營收向上，預估第四季的出貨結構與第三季不會相差太多。

大立光第三季毛利率 53.7%，季減 2.12 個百分點，年減 5.63 個百分點，主要爲第三季毛利率較低的 VCM(音圈馬達) 銷售比重提升，拉低整體毛利率，不過大立光 VCM 產能擴充已完成，預期今年 VCM 帶來的業務量，將比去年成長，2023 年也將不會再擴充相關產能。

對於營運的展望，林恩平指出，正式導入可變光圈鏡頭客戶變多，明年還有潛望鏡鏡頭，8P 鏡頭、VR 鏡片等產品出貨也變多。

大立光第三季營收 134.77 億元，改寫 7 季以來新高，季增 39.3%，年增 12.52%，毛利率 53.7%，季減 2.12 個百分點，年減 5.63 個百分點，稅後純益為 81.42 億元，季增 64.63%，年增 54.78%，每股純益為 61.01 元，爲 12 季以來新高；第三季來自業外的匯兌收益 34.9 億元，利息收入則達 4.5 億元。

大立光前三季營收 332.85 億元，毛利率 54.21%，年減 7.3 個百分點，稅後純益 186.01 億元，年增 37.42%，每股純益 139.37 元，勝過 2021 年全年。