美國9月核心通膨率攀至40年新高 Fed升息3碼已成定局

美國周四（13 日）公布 9 月消費者物價指數（CPI）年增率報 8.2%，較前值 8.3% 小幅回落，略高於市場預期的 8.1%；排除食品和能源成本的 9 月核心 CPI 年升 6.6%，略高於市場預期的 6.5% 與前值 6.3%，連續第二個月成長，創 1982 年 8 月以來新高，由於兩項通膨指標雙雙高於預期，可能讓聯準會（Fed）連續第四次升息 3 碼（75 個基點）。

美國通膨依然炙熱，Fed 在 11 月升息 3 碼已勢在必行。(圖片：ZeroHedge)

按月來看，9 月 CPI 升至 0.4%，較 8 月的 0.1% 大幅成長，高於預期的 0.2%；9 月核心 CPI 升至 0.6%，高於市場預期的 0.5%，但與前值持平，整體數據透露儘管在 Fed 大幅升息下，通膨仍持續升溫。

美國 9 月核心 CPI 年升 6.6%，創 40 年新高。(圖片：ZeroHedge)

繼美國 9 月非農報告顯示就業市場仍然強勁後，這次的通膨數據可能讓 Fed 在 11 月會議上再次升息 3 碼的決議已成定局，並引發外界對其在 12 月連續第五次升息 3 碼的猜測，交易員也預估明年利率的峰值會再拉高。

本次報告凸顯高通膨已經蔓延至整個經濟領域，侵蝕美國民眾薪資，迫使許多人依靠儲蓄與信用卡維持支出。儘管未來幾個月內 CPI 增幅可能放緩，但要達到 Fed 的 2% 目標將會是個緩慢的過程。

雖然 Fed 採取自 1980 年代以來最激進的貨幣緊縮措施，但到目前為止勞動力市場與消費者需求仍保持彈性，9 月失業率降至 50 年來新低、企業持續提高薪資已招募所需員工。

住房成本成影響通膨走向關鍵

住房成本成通膨走向關鍵。(ZeroHedge)

觀察數據細項，食品價格連續第二個月成長 0.8%，較去年同期上漲 11.2%；醫療保健價格月增 1%；業主等價租金在 9 月成長 0.8%，創 1990 年 6 月以來最大單月漲幅。此外新車、機票價格也在攀升。

不過汽油與二手車價格下降。9 月汽油價格月減 4.9%，二手車價格連續第三個月下滑，繼 8 月下滑 0.1% 後，9 月續降 1.1%。此外，服裝指數月減 0.3%，通續指數月減 0.1%。

9 月住房通膨率年增 6.59%，高於 8 月的 6.24%，創下歷史新高，而租金年增 7.21%，高於前值 6.74%，寫下有紀錄以來新高。與此同時，美國民眾實際新增連續第 18 個月下降。

如今租金價格成為影響美國通膨最終走向的一個關鍵因素，經濟學家認為，考慮到租金與房價實時變化之間的時間差，以及勞工部數據反應的時間差，CPI 報告中的住房項目將在相當長一段時間內位居高處。

專家看法

彭博經濟學家 Anna Wong 與 Andrew Husby 表示，9 月 CPI 報告真正影響的是 12 月的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，由於通膨依然居高不下，很難讓 Fed 如最新點陣圖預期在 12 月只升息 2 碼（50 個基點）。

萬事達卡經濟研究所（Mastercard Economics Institute）經濟學家 Michelle Meyer 表示，核心通膨如此高漲，部分原因是消費者購買力非常強勁，因此 Fed 要有效實現經濟再平衡是困難重重。另外 Meyer 認為，房價的下跌最終將影響租金，從而降低整體通膨數據。

市場反應

9 月通膨數據報告出爐後，美股盤前期貨指數全面走跌，隨後開盤主要指數也延續頹勢持續下挫，截稿前，截稿前，道瓊工業指數下跌近 0.8%，那斯達克綜合指數跌跌近 2%，標普 500 指數跌近 1.3%，費城半導體指數跌 2.3%。

美國 10 年期公債殖利率一度升破 4%，目前小幅回落至 3.978%，美元指數走強升至 113.33。

芝商所（CME）FedWatch Tool 顯示，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，Fed 在 11 月升息 2 碼（50 個基點）的機率已降至 0%，升息 3 碼的機率為 97.8%，而升息四碼（100 個基點）的機率為 2.2%。