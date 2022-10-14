Twitter：聯邦機構正調查馬斯克收購Twitter中的行為

Twitter(TWTR-US) 的律師在周四 (13 日) 公布的一份法庭文件中表示，馬斯克 (Elon Musk) 因先前收購 Twitter 交易時的做為，正接受美國聯邦機構的調查。

雖然文件稱他正在接受調查，但沒有說明調查的實際重點是什麼，以及是哪些聯邦當局正在調查。

Twitter 在今年 7 月對馬斯克提告，以迫使他完成這個 440 億美元的收購交易，Twitter 的律師正申請取得馬斯克與聯邦當局往來的文件，以利訴訟進行。

律所 Potter Anderson LLP 的律師在日期為 10 月 6 日的文件中，要求特拉華州法官 Kathaleen McCormick 命令馬斯克提供資料。這份周四啟封的申請文件寫道，馬斯克透過律師，與當局就調查事項進行了大量通信，「Twitter 想要這些文件，因為牽涉到這宗訴訟中的關鍵問題」。

馬斯克的律師受訪時反駁，Twitter 的法庭文件是一個「誤導」，並聲稱實際上正接受聯邦調查的，是 Twitter 的高層。

據美國證券交易委員會 (SEC) 在 5 月公布、日期為 4 月 4 日的信函，SEC 於今年早些時候向馬斯克詢問，他最初如何披露持有推特大量股份。

馬斯克在 4 月 4 日披露，他購買了推特超過 9% 的股份，比監管機構允許的時間晚了一周，之後，他就可能收購推特展開了反覆的戲碼，引來質疑。

據律師文件，Twitter 還尋求獲得馬斯克與聯邦貿易委員會 (FTC) 之間的通信。