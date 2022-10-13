通膨未退燒 Fed將繼續大幅升息 甚至開始討論1個百分點

Fed 預計將在 3 周後再次大幅升息，並在今年底和明年初進一步升息，最新的一份經濟數據顯示，即使今年以來貨幣政策收緊步伐處於歷史高位，但上個月通膨仍頑固不化。

在通膨報告發布之前，美國利率期貨交易員幾乎已經篤定 Fed 會在 11 月 1-2 日會議結束時連續第 4 次升息 75 個基點。

他們在周四 (13 日) 還開始定價下個月升息 1 個百分點的可能性約為十分之一。預計到年底時，Fed 的政策利率將在 4.5%-4.75% 之間，高於目前的 3%-3.25%，並在明年 3 月達到 4.75%-5% 的區間。

升息預期飛躍主受美國勞工部發表報告顯示 9 月通膨壓力加速，消費者物價指數 (CPI) 單月上漲 0.4%，較上年同期上漲 8.2%，遠高於 Fed 2% 的目標。

亞特蘭大 Fed 行長博斯蒂克 (Raphael Bostic) 周三 (12 日) 在高於預期的通膨報告發布前表示：「我們的政策並沒有真正發揮讓我們變得更好的作用。」

Fed 政策制訂者今年已將利率從 7 個月前接近零的水平大幅調升。上個月他們再次暗示將繼續升息到明年，然後至少在 2023 年底之前保持利率不變，從而再次震動了市場。

自上次會議以來，許多政策制訂者都在公開場合強調，在看到通膨取得明顯下降之前，他們不會放慢升息步伐。通膨正以比 40 年來任何時候都快的速度侵蝕美國人的購買力。

Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周三在通膨報告發布前表示，「如果沒有看到通膨正在下降的跡象，我的觀點仍然是聯邦基金利率目標區間的大幅調升應該繼續視為必要的手段。」

投資人一直擔心 Fed 最終會升息過頭，將美國經濟推入衰退。