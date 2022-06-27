墮胎是女性權利！全美各地爆發示威潮 牽動期中選舉

美國最高法院上周五（24 日）取消墮胎權後，引發全美各地民眾走上街頭，爭取墮胎權，這起事件也可能牽動美國國會期中選舉。

支持墮胎權人士周日不畏攝氏超過 32 度的高溫，聚集在最高法院外面，發起抗議活動，並宣示會繼續採取行動，直到美國恢復墮胎權。

最高法院取消墮胎權，引發全美多地爆發抗議，群眾高舉標語，走上街頭。為預防大規模暴力事件，華府出動大批防暴警察。

最高法院這項歷史判決，不僅在美國國內引發巨大爭議，還招致英國、法國、加拿大等盟友譴責。由於英國高度重視與美國的「特殊關係」，因此任何一位英國首相批評美國內政，都是不尋常舉動。

與此同時，英國《衛報》記者 Jessica Glenza 在播客中聲稱，「這是美國生育自由的危機時刻」。美國知名搖滾樂隊 Green Day 主唱 Billie Joe Armstrong 也宣布放棄美國國籍。

此事在中國也引發熱議，在中國社交媒體上，一個關於該判決的中文話題標籤，迅速登上熱議話題榜，兩小時內閱讀量達到 4,500 萬，比全國高考話題還多。

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進表示，禁止墮胎的法律，將讓很多意外懷孕的婦女感到痛苦，並因此面對艱難人生。他說，此一改變發生在高調宣揚「人權」的美國，讓人啼笑皆非。

如今美國朝野兩黨均承認，墮胎權可能會在期中選舉中扮演更大角色，關鍵問題是，墮胎權是否會如民主黨所願，成為選民頭等大事，抑或如共和黨所料，墮胎權一遇上經濟問題，仍顯得蒼白無力。

最高法院取消墮胎權，結束近 50 年憲法墮胎保障，全美 50 州可自由決定是否禁止墮胎，這意味女性墮胎權將不再受憲法保護。

最高法院賦予各州制定墮胎法的權力，預料全美近一半的地區將宣布禁止墮胎或嚴格限制墮胎。法院意見書說：「憲法未賦予墮胎權，駁回《羅訴韋德案》判決，規範墮胎的權力，還給人民和他們選出的代表。」

截至上周六，阿肯色、路易斯安那、密西西比、密蘇里、田納西、猶他等 13 個州，已啟動禁止墮胎法律流程，其中部分地區，禁止墮胎法律會立即生效。