美國期中選舉年 添股市動盪風險

美股今年走得跌跌撞撞，而 11 月 8 日將舉行的期中選舉，預料將帶來更多動盪。

目前看來，共和黨可望重掌眾議院多數席次，總統拜登所屬民主黨繼續握有參議院優勢。這代表美國將出現「分裂政府」(divided government)，根據歷史經驗，相較於民主黨人擔任總統、並同時握有參、眾兩院過半席次，分裂政府對美股更有利。

但博弈網站和民調顯示，民主黨人最近的聲勢逐漸上升，讓選情變得激烈。華爾街擔心，這可能讓拜登有機會對投資人和企業家稅，並加強對醫療、銀行產業的監管。

Greenwood Capital 投資長 Walter Todd 說，期中選舉日益升高的不確定性，將成為市場潛在的不安因素。

歷史經驗顯示，分裂政府或分裂國會對美股較有利。(圖: AFP)

根據 FiveThirtyEight 資料分析網站，截至 9 月 12 日的資料顯示，共和黨有 74% 的機率掌握眾議院多數，比 7 月 13 日調查的 88% 下滑。

而根據博弈網站 PredictIt，預估共和黨將贏得眾議院優勢的合約價格，已從 6 月底的 90 美分下跌至 75 美分。該合約在預測準確時會支付 1 美元。

期中選舉的變數今年未在美股造成太大漣漪，主要是因為投資人更關注聯準會 (Fed) 激進升息。

但隨著 11 月逐漸逼近，市場將逐漸把注意力轉移到選舉上。許多投資人相信，分裂政府能降低改革政策在國會闖關成功的機會，進而營造一個較穩定的投資環境。

瑞銀全球財富管理公司美股資深策略師 Nadia Lovell 說：「市場偏好僵局。可以這麼說，投資人現階段期待出現分裂政府，而且也都是以此情境為投資布局。」

歷史資料的確顯示，美股在分裂國會期間表現較佳。RBC 資本市場分析 1932 年迄今的資料，結果顯示在民主黨、共和黨分別掌握兩院的「分裂國會」(split congress) 期間，標普 500 平均漲幅為 14%。若是民主黨入主白宮、共和黨掌握參眾兩院，標普平均也有 13% 的漲幅。假如是民主黨掌握白宮和國會，標普的平均漲幅為 10%。

高盛分析師本周表示，今年期中選舉看起來勝負難分，初步選舉結果和一些民調都顯示，民主黨選情比幾個月前改善。若民主黨掌握國會優勢，拜登將能推動更多議程，包括資本利得稅、個人所得稅等，

瑞銀分析師指出，若民主黨勝算提高，某些產業的股價會出現較大的波動。對金融服務業來說，共和黨掌握國會是最好的結果，因該黨拒絕對大型金融機構的活動施加更多限制。醫療保健產業也因為監管的理由，較偏好共和黨掌握國會。

更長遠來看，儘管美股可能因為期中選舉面臨短期波動，但在選舉結束後的 12 個月，通常會有好表現。1950 年以來歷次期中選舉結束的 12 個月後，標普 500 指數有 18 次呈現上漲。

LPL 金融公司首席股票策略師 Jefferey Buchbinder 說：「期中選舉前的政治和政策不確定性，往往在選後一掃而空，幫助美股出現『壓力釋放後的反彈』(relief rally)。」