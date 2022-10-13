美銀：投資人應趁反彈賣出成長股 等到三項訊號出現再做多

美國銀行 (Bank of America) 建議，投資人應等到三項訊號出現之後，再來做多美股，並應在反彈時賣出成長股，買入價值股。

該行指出，三個訊號分別為，企業盈餘從當前水準下降至少 9%、消費者儲蓄率下降且失業率上升、股票型 ETF 資金外流。

標準普爾 500 指數成分股公司在第二季達到了創紀錄的淨利新高，意味著如果經濟像市場多數認為的放緩，淨利將有很大的下跌空間。與此同時，儲蓄減少和失業率上升將暗示消費者轉向疲軟，美聯準會 (Fed) 將有理由暫停升息。

而股票型 ETF 大量資金外流，將表明投資者已經「投降」，通常被視為逆勢買入的指標。但根據美銀的數據，今年迄今已有 5,310 億美元流入股票型 ETF，將成為記錄以來第二高的一年，因此要達到這個條件還有一段時間。

美銀認為，在這三個訊號出現之前，投資者應該為停滯型衰退的情況做好準備，這將會衝擊科技股和成長股，並有利於價值股。因此，任何反彈都應該被用作投資者拋售成長股並轉向能源等價值股的機會。

美銀預期經濟將面臨停滯型通膨，原因在於已開發國家通膨一旦突破 5% 的門檻，平均需要 10 年的時間才能恢復到 2%。而通膨在 6 月份達到 9.1% 的高點，儘管最近幾個月有所降溫，但仍接近 40 年高點。

如果成長保持在或低於長期趨勢，將使經濟迎向一段停滯型通膨時期，意味著利率可能會在更長時間內保持在高水準，有利於價值股而不利成長股。