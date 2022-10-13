趨勢不會無止盡向下 反轉之前如何擬定對策

行情變化真的快！上週整體台股氣氛在初步反彈下還算樂觀，而過完雙十連假回來整個台股都不好了，接連大跌破底，相信諸多投資朋友都不好受，不過在看似非常悲觀的時候，依舊有機會出現好機會；同時面臨行情變化，永誠資產管理處再度呼籲大家調整操作策略，與兩週前談到的概念類似，要進場還是以短多為主，但短多也面臨停損的話，停看聽並靜待好時機，才會更適合多數投資人。

前一週台股走反彈行情，在走勢大多連動國際股市情況下，而國際股市又多與經濟數據掛勾，因此上週從接連的經濟數據遜於市場預期的利多，再到這情況漸漸消失，變成經濟數據多優於市場於而壓抑國際股市的情況，其實就可以預期在台灣連假前的非農就業數據，甚至連假後的生產者、消費者物價指數，對於市場為利空的機率較高，尤其前陣子國際油價又走反彈。

以目前美國還沒公布 CPI 數據，這次市場預期年增 8.1% 較上個月 8.3% 來的放緩，而從 PPI 降幅不如市場預期來看，要先有 CPI 也會有類似表現的準備，其實這次也可說是延後一個月回到 8.1%（上個月原先的預期值附近），代表通膨降溫速度還沒拉快。

因此現階段要做的，除了我們幾乎每週都提到留意基本面優異個股的機會，更是要檢視投資策略以及檢視持股；在這種空方行情下，說實話我們也不會缺標的，從先前分享過的標的來看，以 2368 金像電為例，在台股連續破底之際也都還是維持年線上方整理，9 月份營收與上月持平，月增 0.6% 維持高檔，後續高階網路交換器板長期需求穩定、伺服器板滿載的情況還是有利營運表現相對穩健；而大約一季前提過的 4958 臻鼎 - KY，此段時間以來也可說是不畏大盤破底，幾乎維持逆勢抗跌、區間整理，加上現在恰逢營運旺季，臻鼎 9 月營收月增 22.57% 為今年新高，雖然消費型電子有很多雜音跟疑慮，不過蘋果新機的備貨量是確定的，可說是為營收的表現掛了保證，從發布新機後預期還會有第二波拉貨來看，到 Q4 都還有營收持續墊高的情況，Q3BT 載板的產能開出也有部分挹注效應，因此上述兩檔都是先前提過，目前來看都十分抗跌的標的。

回到破底格局中更重要的事，現階段看很多個股都已經處於歷史相對低本益比區間，但基本面或價值面看似也沒太大作用，勢必要等待行情扭轉，利空逐漸淡化，電子業庫存調整告一段落，具有價值標的才較有機會迎來公道，這時間至少要拉到明年，因此從持股水位來看，成數太高的還是會建議要將部分弱勢且展望相對平淡的減碼；而成數有限的，建議可以以指數為基準，往下以約 500~1000 點作為一區間，分配超跌股向下承接的資金，畢竟說不準行情修正的終點，分散進場才是長期投資的關鍵；幾乎空手觀望等待的，則可以陸續從波段抗跌的標的擬定分批進場時機點。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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