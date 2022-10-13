抖音母公司為跨足串流音樂動作頻頻 挑戰Spotify

抖音母公司字節跳動 (ByteDance) 據傳正和各大音樂廠牌洽商，希望把籌備中的串流音樂服務擴大到全世界，挑戰 Spotify 龍頭地位。

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，雖然協商面臨不小的阻礙，字節跳動仍希望最終把串流音樂整併到現有的短影音服務中，發展成一個可在世界各地播放音樂的主要串流平台。

此消息使 Spotify(SPOT-US) 周三 (12 日) 回吐部分漲幅，盤後股價小漲 0.57%，稍早收盤漲 1.28% 至每股 83.18 美元。華納音樂集團 (WMG-US) 收盤上漲 4%。

字節跳動已在印度、印尼和巴西提供 Resso 音樂串流服務，最近幾個月積極洽商希望打入 10 多個市場，暫時不包括美國。

抖音若跨足串流音樂，能擴大生態系、提高營收，但串流音樂這門生意不好做。(圖: AFP)

字節跳動曾表示，希望把 Resso 推廣到世界各地，讓用戶在抖音 app 就能尋找音樂，並輕鬆訂閱服務。

抖音的人氣在疫情封鎖期間扶搖直上，吸引許多年輕用戶，也讓許多歌曲爆紅，告示牌排行榜上熱門百大單曲，很多都是從抖音開始竄紅的。英國獨立樂團易碎動物 (Glass Animal) 單曲「熱浪」(heat wave) 就是一例，全球串流量突破 10 億次。

對字節跳動來說，跨足串流音樂有助大量用戶留在自己的生態系內，訂閱服務也能提高營收。但串流音樂涉及支付給各大唱片公司的版權費，經營起來並不容易，Spotify 雖然已是業界龍頭，但為了提高利潤先後推出 Podcast、有聲書等產品。

不僅如此，串流音樂產業競爭者眾，蘋果 Apple Music、Google 的 YouTube 都是強勁對手，尤其 YouTube 也正在開發短影音市場，吸引抖音主要用戶的目光。

字節跳動營收去年增加近 80% 至 617 億美元，但為了帶動成長也大舉支出，使去年銷售費用增加 79% 至 274 億美元。

推出串流音樂代表字節跳動須和所有音樂廠牌達成授權協議，但據悉已有一些音樂界人士提出質疑，認為 Resso 在現有的三個市場獲利就很不容易了。

Sony Music 最近推遲與 Resso 在三個市場的協議，導致 Resso 必須從平台上撤下 Sony Music 的音樂。