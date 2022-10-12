達里歐警告：Fed將繼續升息 美國經濟經濟正面臨完美風暴

隨著美聯準會 (Fed) 持續升息以對抗通膨，橋水基金 (Bridgewater Associates) 創辦人達里歐 (Ray Dalio) 警告，一場「完美風暴」正在形成，將使美國經濟痛苦蔓延。

達里歐表示，政府在疫情期間的刺激措施產生泡沫，「不可調和的差異」和持續擴大的貧富差距，造成美國國內緊張局勢，再加上國際地緣政治衝突，正助長這場完美風暴。

達里歐說，Fed 和美國政府一起創造大量債務和信貸，促使經濟上行，同時也創造一個泡沫。如今他們正在踩剎車，將帶來一個巨大倒退。

達里歐預期，為抗通膨高漲，Fed 將繼續升息。相關舉措將帶來真正痛苦。他認為，利率高於 4.5% 將使經濟難以承受，從而出現負成長，使經濟陷入衰退。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周二 (11 日) 重申利率升幅將略高於預估中值，也預估明年不會有任何降息，因為通膨可能會持續更長一段時間。

她認為明年通膨將「顯著下降」至 3.5% 左右，並在 2025 年達到央行 2% 的目標，但在這之前，低通膨道路上將會經歷低於趨勢水準的經濟成長、高失業率，還可能包括更大金融波動。

Fed 在 9 月 21 日發布的利率預測中值顯示，官員預估基準利率將在今年年底升至 4.4%，明年底升至 4.6%，高於目前 3%-3.25% 的目標區間。