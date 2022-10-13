〈紐約匯市〉市場消化會議紀要、靜待CPI 美元指數持平 日元貶破146

美國聯準會 (Fed) 公布會議紀要後，在重要通膨數據發布前夕，美元指數周三 (12 日) 基本持平，日元兌美元則貶破 146 大關，改寫 24 年新低。在報導傳出英國央行 (BOE) 暗示願意延長購債期限後，英鎊自兩周低點反彈。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 變動不大，微升 0.03%，報 113.26。

會議紀要顯示，大部分官員認為通膨依舊高得無法接受，擔心在打擊通膨方面做得太少，也有一些官員擔心過度緊縮恐為經濟帶來風險，強調調整緊縮步伐的重要性。

整體來看，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 對於讓通膨重回 2% 的目標態度一致，承諾短期內將把聯邦基金利率升至限制性水準，並維持一段時間。

Monex 美國交易主管 Juan Perez 表示：「或許在會議紀要中，官員們正在衡量升息過猛的風險，但這不是目前最重要的問題，首要之務仍是通膨。」

另一方面，美國公布 9 月生產者物價指數 (PPI) 增幅高於預期，鞏固大幅升息前景。

英國央行 (BOE) 周三重申將按原定時間在本周五結束緊急購債計畫，然而，金融時報 (FT) 報導指出，英國央行 (BOE) 私底下向銀行暗示願意延長購債期限，帶動英鎊自兩周低點反彈，截稿前漲 1.1% 至 1.1091 美元。

日元周三貶 0.75%，至 146.90 日元兌 1 美元，超過當局上月出手干預匯市的水平，改寫 24 年新低。

日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥誓言繼續維持貨幣寬鬆政策，以支持經濟復甦，此番言論凸顯出日本央行不會那麼快擺脫寬鬆政策，美日政策分歧恐進一步擴大，日元勢必面臨更多貶值壓力。

Bannockburn 全球外匯首席市場策略師 Marc Chandler 認為，日本央行沒有打算捍衛特定匯率水平，只是在應對匯率波動，日元兌美元周三的隱含波動率水準，比當局上月進場干預時還要更低。

其他貨幣方面，歐元兌美元幾乎持平，截稿前報 0.9702 美元；澳幣小漲 0.08% 至 0.6274 美元。

加密貨幣小幅上揚，比特幣漲 0.8% 至 19,176 美元，以太幣漲 1.2% 至 1,298.7 美元，過去一個月來，兩者均在狹幅區間震盪，比特幣多半徘徊在 19,000 美元附近。

Defiance ETF 執行長兼投資長 Sylvia Jablonski 表示，PPI 報告是有益的數據，投資人既不會過度失望，也不會過度興奮，在從 Fed 那裡獲取更多資訊之前，加密貨幣和股票都將保持在這個交易區間內，投資人將維持觀望。

截至台灣時間周四 (13 日) 約 6:00 價格：