跌夠深夠久+FCF強勁 Baird看漲Salesforce：具吸引力的大型股

全球雲端客戶關係管理軟體領導廠商 Salesforce (CRM-US) 今年迄今股價跌逾 44%，但 Baird 分析師周三 (24 日) 研究報告指出，該股具有吸引力。

Baird 分析師重申該股「優於市場」評級，目標價 230 美元。Salesforce 周三下跌 0.2%，收每股 142.29 美元。

分析師說：「隨著投資者越來越注重自由現金流 (FCF)，我們認為 Salesforce 股票是具有吸引力的大型股投資。」

他們補充說：「雖然從成長到 FCF 的轉換得花一段時間才會有成效，但我們相信 Salesforce 多年股價表現不佳讓一些成長型投資者外流 。但在 Salesforce 投資日後，我們發現該公司長期 FCF 框架上有『一片藍天』。」

自 2020 年以來，Salesforce 股價下跌 12%，同期 S&P 500 上漲 11%。

Baird 對 FY26E 的基本假設是每股 FCF 為 11.60 美元 ，並假設營收略低於 500 億美元的目標和 25% 的營業利潤率。雖然未來發展還待觀察，但他們強調在其中看到成長機會、股票收益和強勁的 FCF。

《Business Insider》9 月底曾報導，在與聯邦機構達成 1400 多項交易後，Salesforce 已「悄然成為大型政府承包商」。