〈財報〉Salesforce Q2獲利營收均優 但下調全年財測 盤後跌近7%

全球雲端客戶關係管理軟體領導廠商 Salesforce (CRM-US) 周三 (24 日) 公布第二季獲利和營收超過分析師預期，但對 2023 財年的預測令人失望，令盤後股價大跌 6% 以上。

Salesforce 董事會批准 100 億美元的庫藏股計畫，為該公司首次，但該公司共同創辦人兼共同執行長 Marc Benioff 表示，此舉不會阻止公司進行更多收購。

F2023 Q3 財測關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS：調整後 1.20 至 1.21 美元 vs. 1.29 美元

營收：78.2 億美元至 78.3 億美元 vs. 80.7 億美元

F2023 全年財測 vs. 分析師預期

EPS：調整後 4.71 至 4.73 美元 vs. 475 美元

營收：309 億至 310 億美元 vs. 317.3 億美元

Salesforce 表示，倘若不計匯率影響，第三季營收預測還能再提高 2.5 億美元。

Salesforce 並調降 2023 全會計年度的獲利和營收預期，新數據內含 8 億美元的負面外匯影響。Salesforce 先前預測全年 EPS 介於 4.74 至 4.76 美元、營收介於 317 億至 318 億美元。

Benioff 表示，公司以前經歷過更疲弱的經濟周期。「銷售周期可能會延長，各交易會受到更高管理層的檢視，這些我們 7 月起都看到了。幾乎所有與我交談的人都表示，他們對其業務採取更加謹慎的做法，我們預期這樣的趨勢短期內會持續下去，我們在財測中反映了這一點。」

雖然銷售放緩，但並非全面放緩。Salesforce 財務長 Amy Weaver 在電話會議上表示，中小型企業的需求放緩，尤其是北美和歐洲更明顯，產業方面則以零售、消費品、通訊和媒體的需求放緩較明顯。

Weaver 說：「從產品的角度來看，商用和行銷的減速更明顯，而銷售和服務保持強勁。」即使營收疲弱，Salesforce 仍重申 2023 財年調整後營業利潤率為 20.4%。

近時確認，Salesforce 周三收高 2.28%，盤後大跌 6.73%，報每股 167.90 美元。

F2023 Q2 (7/31 止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS：調整後 1.19 美元 vs. 1.02 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年增 22% 至 77.2 億美元 vs. 76.9 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

純益：6800 萬美元

由於 Salesforce 去年同期自投資中斬獲大筆收益，因此去年同期純益達 5.35 億美元。

Q2 營收細項

雲端服務部門 Service Cloud：專司處理顧客服務查詢，其營收年增 14% 至 18.3 億美元

核心銷售雲端產品 Sales Cloud：專司管理商機的產品，其營收年增近 15% 至 17 億美元

平台和其他類別：內含 Slack，其營收年增 53% 至 14.8 億美元

Salesforce 第二季宣布推出新的營銷和商務工具，並收購即開發 Slack 聊天機器人的新創公司 Troops.ai，銷售人員可以使用該機器人更新客戶關係管理軟體。

Salesforce 去年 7 月以 271 億美元收購 Slack，並稱將調漲 Slack 價格，為該聊天 app 自 2014 年推出以來首次漲價。

該公司重申，Slack 全財年營收預計達 15 億美元。

不含盤後波動，Salesforce 今年迄今股價已下跌約 29%，而 S&P 500 指數下跌近 13%。