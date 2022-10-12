〈美股早盤〉美9月PPI增幅超預期 市場靜待Fed會議紀要 主要指數開低走高

美國 9 月生產者物價指數（PPI）增幅超過預期，顯示通膨仍持續升溫，可能讓聯準會（Fed）繼續維持激進升息策略，美股主要指數周三（12 日）開低後走高，但漲幅逐漸收窄，投資人靜待稍晚公布的最新 Fed 會議紀要。

截稿前，道瓊工業指數上漲近 80 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數跌近 0.2%。

美國 9 月 PPI 數據公布後，市場押注 Fed 大幅收緊貨幣政策的可能，美股指數期貨回吐漲幅，不過美國公債殖利率與美元指數持穩，而歐洲股市延續下跌頹勢。

數據也呼應克里夫蘭聯準銀行總裁、握有今年聯邦公開市場委員會（FOMC）投票權的梅斯特（Loretta Mester）先前發言：「儘管央行今年大幅升息，但仍未控制住不斷飆升的通膨，因此需要進一步收緊貨幣政策」。

Fed 將於稍晚公布最新會議紀要，市場將密切注意記錄內容，從中尋找央行下一步升息動態。另外重磅通膨數據 9 月消費者物價指數（CPI）將於周四（13 日）公布，也將成為投資人觀察 Fed 政策的一大重點。

英國方面，在英國央行（BOE）確認結束緊急購債計畫後，英國 30 年期公債殖利率攀升至 5% 以上，但英鎊兌美元匯率升至 1.1 美元上方。此外，BOE 暗示 11 月可能大幅上調利率，同時警告一些英國家庭在債務償還方面恐面臨與 2008 年金融危機前一樣大的壓力。

能源方面，國際油價仍持續波動。石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）大幅削減本季所需原油產量預期，而俄國總統普丁則表示，在北溪管線事故後世界任何能源基礎設施都會面臨風險。

截至台北時間周三（12 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

百事可樂 (PEP-US) 早盤上漲 3.86%，至每股 168.87 美元

食品和飲料巨頭百事可樂（PepsiCo）周三盤前公布 2022 會計年度第三季亮眼財報，營收報 219.7 億美元、經調整後每股獲利報 1.97 美元，均優於分析師預估的 208.4 億與 1.84 美元。

百事可樂將 2022 年內生性成長預測從 10% 調升至 12%，並將核心固定貨幣每股獲利成長預測從 8% 調升至 10%，同時為應對成本今年下半年繼續上漲，目前正在加速成本管理計畫，包括為品牌包裝改用更小的尺寸。

英特爾 (INTC-US) 早盤下跌 0.08%，至每股 25.02 美元

有媒體報導，英特爾計劃裁員數千人，以削減成本並因應個人電腦 (PC) 市場景氣變化，最快可能 10 月 27 日發布第 3 季財報時一併宣布此消息。據悉，英特爾某些部門，例如行銷和業務，可能裁員多達 20%。截至 7 月底，英特爾共聘雇 113,700 人。

Lyft(LYFT-US) 早盤上漲 6.17%，至每股 11.96 美元

調研公司 Gordon Haskett 認為網約車公司 Lyft 的股價目前估值具吸引力，另外在司機招攬方面的改善與其他正面因素有利該公司業績表現，將改股評等從「持有」（Hold）上調至「買入」（Buy）。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月 PPI 年增率報 8.5%，預期 8.4%，前值 8.7%

美國 9 月 PPI 月增率報 0.4%，預期 0.2%，前值 - 0.2%

美國 9 月核心 PPI 年增率報 7.2%，預期 7.3%，前值 7.2%

美國 9 月核心 PPI 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

華爾街分析：

景順（Invesco）首席全球市場策略師 Kristina Hooper 表示，全球經濟受到各國央行升息影響正在放緩，然而通膨並未出現明顯下降，鑒於目前處在一個非比尋常的緊縮環境，目前只能觀望接下來的局勢發展。

Cowen 駐倫敦 EMEA 交易主管 Carl Dooley 表示，儘管期貨倉位現在稍微沒這麼極端，但對於明天美國通膨報告讓市場看空情緒濃厚，也迫使一些空頭進行回補。

道富環球市場宏觀策略主管 Michael Metcalfe 表示，英國央行正試圖在不損害金融穩定的情況下採取升息策略。