〈財報〉無懼半導體景氣逆風 應材本季財測強勁 

半導體設備大廠應用材料 (Applied Material) 周四 (18 日) 盤後公布上季財報優於預期，本季營收預測也很強勁，沖淡近期晶片業景氣反轉疑慮。

F2022 Q4(10 月為止) 財測 vs.FactSet 分析師預期

營收：62.5-70.5 億美元 vs. 65.5 億美元

調整後 EPS：1.82-2.18 美元 vs.1.94 美元

包括美光 (MU-US)、英特爾 (INTC-US) 在內，應材的大客戶最近不約而同警告庫存增加，並宣布削減支出，令人擔憂半導體業多年的榮景即將告終。

應材執行長 Gary Dickerson 表示，即使經濟放緩，還有很多客戶正在提升生產計畫，加上缺料嚴重，因此應材的積壓訂單還在增加。

Dickerson 對晶片業的前景依然樂觀，並重申長期指引。

他說：「應材交出創紀錄的單季營收，但供應鏈挑戰持續抑制我們符合需求的能力。我們的首要任務是提高對客戶的出貨。我們對度過總經逆風的能力有信心，仍對半導體市場的長期成長、以及我們擁有的巨大成長機會感到樂觀。」

應材的設備是半導體生產的關鍵，在三星、英特爾和台積電工廠扮演重要的角色，從應材的財測可以觀察晶片製造商對未來需求的信心。

F2022 Q3(7/31 止) 財報關鍵數字 vs.Refinitiv 分析師預期

調整後 EPS：1.94 美元 vs. 1.78 美元

獲利：16.1 億美元

營收：65.2 億美元 (年增 5%) vs. 62.7 億美元

毛利率：46.1%，Q2 為 47.9%

拜廣泛的供應鏈瓶頸所賜，應材第 3 季財報優於預期，以 65.2 億美元寫下單季營收紀錄。

但缺料問題也墊高應材的物流成本，導致第 3 季毛利率從 47.9% 下滑到 46.1%。

Dickerson 預料，供應鏈瓶頸可能還會持續好幾季。

應材 (AMAT-US) 盤後股價一度上漲近 4%，截稿前仍漲 1.78%。該股稍早收盤上揚 2.14%，報每股 108.27 美元，今年來累計跌幅仍有 31.2%，遠超過標普 500 同期的 10.3% 跌幅。

Dickerson 曾說，各種新設備使用的半導體數量增加，能減輕整個業界對個人電腦 (PC) 和智慧手機的依賴，進而避免淪落過去幾年常見的景氣起伏。隨著 PC 和手機需求快速下降，這番理論將受到檢驗。

Summit Insights 集團分析師 Kinngai Chan 表示，雖然應材的展望讓人鬆一口氣，但投資人切莫忽視電子等終端市場疲軟帶來的風險。此外，記憶體製造商過去幾季為了滿足需求累積大量供貨，現在正面臨銷售下滑的考驗。

Chan 說：「半導體設備供應將追上訂單，但之後訂單將下滑，因為資本支出必須符合終端需求。」