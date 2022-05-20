〈財報〉中國封控使零組件短缺惡化 應材Q3財測遜預期 盤後挫  

半導體設備大廠應用材料 (Applied Material) 周四 (19 日) 盤後公布的第 2 季獲利、營收皆遜於市場預期，第 3 季財測也不如華爾街所料，顯示供應鏈問題在中國封控之後加劇，並影響產能，盤後一度挫跌 5%。

應材第 2 季 (5 月 1 日止) 的營收年增 12% 至 62.5 億美元，不計部分項目的每股盈餘為 1.85 美元，分別低於 FactSet 分析師所估的 63.5 億美元、1.90 美元。

針對第 3 季，應材預估營收將介於 58.5 億至 66.5 億美元，每股盈餘為 1.59 到 1.95 美元，也都低於分析師預估的 66.8 億美元、2.04 美元 。

應材財報顯示，儘管晶片業對生產設備的需求仍然強勁，但零組件短缺問題導致必要的零組件匱乏，這個問題在第 2 季中國實施防疫封控措施後變得更嚴峻。艾司摩爾 (ASML-US)、科林研發 (Lam Research)(LRCX-US)、科磊 (KLA)(KLAC-US) 等同業 4 月發布的財報，也都提到需求仍高但零組件短缺的問題。

應材執行長 Gary Dickerson 表示，上海等地封城切斷了當地的零組件供應，雖然應材比之前更能掌握供應鏈動態，但這些城市畢竟是零件生產重鎮。

他說：「需求仍然很強，但供應是個問題。就算到了今天，我們某些供應商的營運仍不到平常水準的 50%。」

應材預估，受供應鏈瓶頸影響，第 2 季營收折損約 1.5 億美元。

財報出爐後，應材 (AMAT-US) 盤後股價一度挫跌 5.1%，之後收斂跌幅，截稿前約跌 2%。該股周四收盤報 110.74 美元，今年來共跌約 30%。

應材客戶包括台積電、三星電子、英特爾等，使其財報成為觀察半導體支出動向和信心強弱的指標之一。

由於晶片製造商積極採購設備，應材的營收一直保持成長，但投資人正在擔心半導體業產能是否擴張過快，導致供給過剩的歷史重演。

但 Dickerson 認為，隨著半導體用途日益增加，他們不再過度依賴個人電腦和智慧手機，這代表晶片需求、乃至於晶片製造設備的前景將更持久，能見度也更佳。