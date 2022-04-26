〈財報〉無畏成本壓力 百事可樂Q1繳佳績 上調全年財測

百事可樂（PepsiCo）周二（26 日）公布 2022 會計年度第一季財報，儘管在龐大的成本壓力下仍繳出亮麗的成績單，受惠價格調漲與汽水與零食需求穩定，上季營收年增近 10%、經調整後每股獲利成長 7% 雙雙優於分析師預期，並上調全年財測展望且重申獲利成長預期。

截稿前，百事可樂 (PEP-US) 在第一季優秀財報加持下，美股開盤前股價略漲 0.14%，每股暫報 173.99 美元。

儘管受到成本上漲壓力以及俄國業務有限度營運影響，但百事可樂仍上調全年內生性營收成長至 8%，高於先前該公司預估的 6%，並且重申全年每股核心獲利成長 8% 的預期。

FY 2022 Q1 財報關鍵數據：

營收：162 億美元，年增 9.3%，高於 Refinitiv 調查預期的 155.6 億美元

經調整後每股獲利：1.29 美元，年增 7%，高於 Refinitiv 調查預期的 1.23 美元

歸屬公司淨利：42.6 億美元，合每股 3.06 美元，去年同期分別為 17.1 億美元與 1.24 美元

內生性成長率（organic growth rate）：13.7%

百事可樂今年 3 月暫停部分俄國業務，但並未如競爭對手可口可樂 (KO-US) 一樣完全停止銷售。百事可樂在俄國的年營收約占其總營收的 4%，使俄國成為其業務規模超過可口可樂的少數幾個市場之一。百事可樂表示，將繼續銷售一些基本產品如嬰兒奶粉、牛奶與嬰兒食品，儘管外界對其決定批評聲浪加劇。

排除果汁業務銷售、俄羅斯減計支出與其他項目，百事可樂第一季每股獲利報 1.29 美元，優於分析師預估的 1.23 美元，上季營收成長 9.3% 至 162 億美元，也高於市場預期的 155.6 億美元，此外，內生性成長達 13.7%，主要是受商品價格上漲推動。

值得注意的是，百事可樂第一季北美飲料業務銷售成長 3%，可能受到該公司與波士頓啤酒推出的含酒精飲品 Hard Mtn Dew 進軍酒品市場推動。

百事可樂旗下零食部門 Frito-Lay 上季營收僅成長 1%，但該部門內生性營收成長 14%，此外多力多滋、樂事、Ruffles 與其多等零食營收都呈現兩位數成長。然而，桂格食品公司是百事可樂唯一北美業務營收萎縮的部門。