鉅亨美股雷達： 美將公布PPI數據 英特爾最快10月底宣布裁員數千人

美股重要看點：

市場關注 9 月 PPI 數據，Fed 將公布 9 月會議紀要。美國 10 年期公債殖利率來到 3.947%。美股期貨週三 (12 日) 上升，道瓊期貨漲 0.40%，標普 500 期貨漲 0.54%，那斯達克 100 期貨漲 0.74%。

衡量商品批發價格的 9 月 PPI 數據將公佈。投資人將關注這些數字，以尋找 Fed 升息是否有效抑制持續通膨，分析師預計 PPI 將上升。

克里夫蘭聯準銀行總裁、握有今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票權的梅斯特 (Loretta Mester) 周二 (11 日) 表示，儘管央行今年大幅升息，但仍未控制住不斷飆升的通膨，因此需要進一步收緊貨幣政策。

她也表示，美國央行總裁必須權衡收緊力道過大和過小的風險，但現階段更大風險是收緊力道不足，可能會讓通膨在經濟中根深蒂固。

Fed 在 9 月 21 日發布的利率預測中值顯示，官員預估基準利率將在今年年底升至 4.4%，明年底升至 4.6%，高於目前 3%-3.25% 的目標區間。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 表示，即使美國金融市場在利率上升和流動性緊縮的環境下歷經高度震盪，但沒有浮現不穩定跡象，同時稱讚美國經濟表現佳。

拜登週二 (11 日) 接受專訪時說：「我認為美國經濟不會出現衰退，如果經濟遁入衰退，也會非常輕微。也就是說，我們將略微萎縮。」

不過，投資人、經濟學家及各大銀行，都齊聲示警美國經濟可能在未來數月陷入衰退。國際貨幣基金 (IMF) 周二才將今年美國經濟成長預估下修至 1.6%，明年維持在 1% 的水準。IMF 也調降明年全球成長預測，並警告全球經濟展望惡化。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 9 月 PPI 年增率 (%)，預估 8.3，前值 8.7

美國 9 月 PPI 月增率 (%)，預估 0.2，前值 - 0.1

重要個股動態：

Meta Platforms 公司周二 (11 日) 舉行開發者大會，發表新款虛擬實境 (VR) 頭戴裝置「Quest Pro」，以專業人士為主要客群，售價 1500 美元起，為前一代裝置的三倍以上，象徵 Meta 執行長祖克柏進軍高階市場的里程碑。

Meta Quest Pro 將在 10 月 25 日開賣，價格和功能都比前一代 Meta Oculus 2 明顯提升。2020 年底問世的 Oculus 2 售價為 300 美元起，8 月 1 日起調漲後變成 400 美元。

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

彭博引述知情人士透露，英特爾計劃裁員數千人，以削減成本並因應個人電腦 (PC) 市場景氣變化，最快可能 10 月 27 日發布第 3 季財報時一併宣布此消息。

根據消息來源，英特爾某些部門，例如行銷和業務，可能裁員多達 20%。截至 7 月底，英特爾共聘雇 113700 人。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

通用汽車 (GM-US) 周二 (11 日) 表示，將投資高達 6900 萬美元並取得昆士蘭太平洋金屬公司 (Queensland Pacific Metals) 的股權，以確保其車用電池內使用的鎳和鈷有新來源。

通用汽車表示，在清潔能源美國稅收抵免新政策下，該投資可以讓電動車取得消費者獎勵資格，其紅土鎳礦將以新式專有工藝進行加工，有助於減少浪費。