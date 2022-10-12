IMF：全球央行抗通膨之戰 將持續至2024年

國際貨幣基金 (IMF) 首席經濟學家古林查斯 (Pierre-Olivier Gourinchas) 週二 (11 日) 表示，各國央行對抗通膨的戰鬥，可能還需要 2 年時間才能發揮作用，失業率將因此上升，全球許多人的生活水準下降。

古林查斯表示，除去能源和食品價格的核心通膨壓力，還需要一段時間才能降至各國央行設定的約 2% 目標。他預測通膨將在短期內開始下降，但在 2023 年恐怕仍難以回到央行設定的目標，要至 2024 年才有望接近這一目標。

古林查斯說，與此同時，失業率將上升，全球許多人的生活水準可能會惡化，不少人很難找到工作。

IMF 週二下調 2023 年經濟成長預測，下調至對許多人來說「感覺像是衰退」的疲弱程度，並警告稱金融市場失序風險正在上升。但該機構也表示，政策制定者應該「堅持到底」，以抑制通膨預期。

古林查斯預估，美國經濟成長在 2023 年將放緩至 1.0%，同時失業率預估從歷史低點的 3.5%，在未來 2 年內升至 5.5%。屆時將有更多的美國人失業，並難以找到新的工作，與當前過熱的勞動力市場呈現明顯轉變。

但古林查斯也表示，美國失業率上升兩個百分點將是「一個相當溫和的結果」，以此換取通膨回到目標水準。他也指出，美國經濟仍脆弱，許多因素可能使該國陷入衰退，包括進一步能源價格衝擊和金融市場混亂。