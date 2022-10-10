芝加哥Fed行長：通膨可能很快就會滑落 出現軟著陸且不會衰退

芝加哥 Fed 行長埃文斯 (Charles Evans) 周一 (10 日) 表示，即使 Fed 繼續提高利率，仍可能在不大幅增加失業率的情況下降低通膨，反駁了 Fed 正在推動全球和美國走向潛在急劇衰退的論點。

他說，「我認為我們可以相對較快地降低通膨，同時也避免經濟衰退。」他並引用經濟中的「異常行為」解釋，如果謹慎而明智地走上合理限制性政策設置的道路，那麼 Fed 就應該能在不大幅增加失業率的情況下執行通貨緊縮。

在提交給全國商業經濟協會會議的書面致詞中，埃文斯表示，他仍然認為目標聯邦基金利率將在明年初升至「略高於 4.5%，然後在一段時間內保持在這一水平」。他的看法與 Fed 一致，某些分析師認為這正對金融市場造成危險的壓力。

埃文斯承認存在波動性，且他可能「聽起來相當樂觀」，但他表示，他認為由於就業市場和供應鏈之間的「不尋常的相互作用」，「勞動市場壓力對通膨脹的影響比平常情況更大。」

由於較高的利率抑制了需求並減少了勞動市場的「熱度」，埃文斯表示，同樣的動態應該允許通膨下降，「而不必以失業率顯著升高的形式在經濟中造成過度的疲軟」。

Fed 目前的預測顯示，失業率將從 9 月的 3.5% 上升到明年年底的 4.4%，而 Fed 的通膨目標指標則從 8 月的 6.2% 降至 2.8%，朝著 Fed 2% 的目標邁進了一大步。

埃文斯稱其為「看來不錯的軟著陸」：「雖然與今天相比，這確實代表勞動市場明顯疲軟，但這些肯定不是類似衰退的數字。」

Fed 已將利率從 3 月的接近零調升至 3% 至 3.25% 之間，最近一次以 75 個基點的幅度升息，以迅速限制信貸和減緩需求。預計政策制訂者將在 11 月 1 日至 2 日的會議上批准再升息 75 個基點。