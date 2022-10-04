通用汽車Q3在美銷量增逾2成 超越豐田汽車

通用汽車周一（3 日）繳出亮眼的第三季在美國汽車銷量成績單，較去年同期增逾 2 成，超車日本汽車大廠豐田與全球車廠四哥 Stellantis，不過分析師與投資人擔心，日益黯淡的經濟前景恐導致汽車銷量下滑。

截稿前，通用汽車 (GM-US) 盤中股價第三季好成績提振，勁揚 3.51%，每股暫 33.22 美元；Stellantis(STLA-US) 股價也大漲 4.12%，每股暫報 12.33 美元；豐田汽車 (TM-US)ADR 上漲 4.26%，每股暫報 135.84 美元。

通用數據顯示，第三季（截至 7 至 8 月）汽車銷量年增 24% 至 555,580 量，增幅略高於一些產業分析師至少 21.6% 的預期，遠高於去年同期的 44.7 萬量，當時通用受到馬來西亞半導體晶片供應問題影響，銷量陷入低迷。通用今年前 9 個月的汽車銷量年減 7.1% 至 165 萬輛。

至於電動車方面，通用旗下兩款雪佛蘭電動車 Bolt EV 和 EUV 在第三季寫下最佳銷量紀錄，為 14,709 輛。該公司周一表示計劃增加這兩款車型的產量，預估全球市場的日曆年產量從 2022 年的約 4.4 萬輛提高至 2023 年的 7 萬多輛。

不過通用對自家老牌電動車大力增產態度與另一款價格昂貴的 GMC 電動悍馬皮卡形成鮮明對比，通用同日表示從 11 月下旬開始將停產該款皮卡幾周，以便提前為即將推出的電動雪佛蘭 Silverado 皮卡的修車廠（body shop）升級。

庫存方面，通用汽車第三季的經銷商庫存量為 359,292 輛（包含運輸中的車輛），較去年同期成長 111,453 輛，遠高於去年同期庫存量近 3 倍，當時供應鏈受新冠疫情影響，汽車產量進而受挫。

其他競爭對手方面，豐田汽車第三季銷量年減 7.1% 至 526,071 輛，並強調沒有面臨任何運輸問題，全球車廠四哥 Stellantis 第三季汽車銷量年減約 6% 至 385,665 輛，而南韓的現代汽車第三季則年增約 3% 至 184,431 輛。

到目前為止由於供應鏈中斷導致汽車短缺，再加上個人對交通工具需求偏好，消費者願意花更多錢買車，而這在很大程度上保護車商的利潤，但分析師警告，未來幾季需求可能漸冷，因為利率上升恐降低消費者未來幾個月在購車方面的意願。

專家看法

TrueCar 分析師 Zack Krelle 表示，正在密切留意車商該如何應對運輸與利率上升的難題，可能會出現更多鼓勵購車措施，包括更長的融資期限等。

汽車產業諮詢公司 Cox Automotive 認為，美國汽車製造商第三季銷量可能超過日本品牌，後者仍因庫存問題而苦苦掙扎。

另一家諮詢公司 Edmunds 則預估，美國第三季汽車與卡車銷量將達到 3,393,988 輛，較去年同期下滑 0.9%。