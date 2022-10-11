IMF調降明年全球經濟成長率 警告「最糟時刻還沒到」

國際貨幣基金 (IMF) 預測明年全球成長將放緩至 2.7%，較 7 月的預測低 0.2 個百分點，並預計 2023 年對全球數百萬人來說將是一場衰退。

IMF 在周二 (11 日) 發布的《世界經濟展望》中表示，除了全球金融危機和新冠疫情的高峰，這是「自 2001 年以來最疲軟的成長」。它對今年的國內生產總值 (GDP) 估計保持穩定在 3.2%，低於 2021 年的 6%。

報告指出：「最糟的情況尚未到來，對許多人來說，2023 年將感覺像是一場衰退。」這與聯合國、世界銀行和許多全球 CEO 的警告相呼應。

報告表示，全球超過三分之一的經濟體將連續兩季出現負成長，而三大經濟體美國、歐盟和中國也將繼續放緩。

IMF 在報告中列出目前阻礙成長的三大事件：俄羅斯入侵烏克蘭、生活成本危機和中國經濟放緩。它們共同創造了一個經濟、地緣政治和生態的「動盪」時期。

報告指出，烏克蘭戰爭繼續「嚴重破壞全球經濟穩定」，其影響在歐洲引發「嚴苛」的能源危機，同時對烏克蘭本身造成破壞。

自 2021 年以來，天然氣價格翻了 2 倍多，因為俄羅斯現在的供應量不到 2021 年水平的 20%。由於衝突，食品價格也被推高。

IMF 預計，全球通膨將在 2022 年底達到頂峰，從 2021 年的 4.7% 上升至 8.8%，並且「保持高點的時間將超過之前的預期」。

根據 IMF 的預測，2023 年全球通膨率可能會降至 6.5%，到 2024 年將降至 4.1%。並指出，全球各地都在收緊貨幣政策以對抗通貨膨脹和美元相對其他貨幣的「強勁升值」。

中國的「清零疫情政策」以及由此產生的封鎖繼續阻礙其經濟發展。房地產約占中國經濟的五分之一，隨著市場陷入掙扎，其影響繼續擴及全球。

報告表示，對於新興市場和發展中經濟體而言，2022 年的衝擊將「重新打開疫情後僅部分癒合的經濟創傷」。

IMF 還強調，貨幣、財政或金融政策「錯誤校正」的風險「急劇上升」，而世界經濟「在歷史上仍然很脆弱」，金融市場「顯示出承壓跡象」。

分析師們近日一直在討論 Fed 對美國通膨的反應是否足夠快。與此同時，歐洲央行最近自 2014 年以來首次進入正利率區間，而英國央行本周不得不宣布額外措施穩定英國經濟和債券殖利率的意外飆升。

IMF 的報告顯示，需要「提前積極地收緊貨幣政策」，但因美國和英國勞動市場仍吃緊，「大規模」衰退並非「不可避免」。

IMF 還強調，「財政政策不應與貨幣當局抑制通膨的努力相衝突」。這些評論反映出 IMF 上月底在英國首相特拉斯提出一系列減稅政策後發表的罕見聲明。IMF 當時建議特拉斯應該「重新評估」財政方案。

IMF 報告指出，能源危機也嚴重影響世界經濟，尤其是歐洲，而且「影響不是暫時性的」。

報告補充說：「在俄羅斯對烏克蘭的戰爭之後，能源供應的地緣政治重新調整是廣泛而持久的。」「2022 年冬季對歐洲來說將充滿挑戰，但 2023 年冬季可能會更糟。」