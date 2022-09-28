IMF批英國新財政計畫：大規模又無目標 恐加劇社會不平等

國際貨幣基金 (IMF) 周二 (27 日) 將矛頭指向英國新財政計畫，警告道「大規模且無目標的財政計畫恐加劇英國的不平等，並可能破壞貨幣政策。」

英國新財政部長 Kwasi Kwarteng 推行的計畫已讓英鎊和債券急遽下跌，IMF 首次針對該計畫發表評論，敦促英國當局考慮更聚焦家庭和企業的支撐計畫，而非大幅減稅和大幅增加政府支出。

由於市場擔憂加劇，導致英鎊跌至歷史低點，IMF 發言人回應：「我們正密切關注英國近期經濟發展，並與當局接觸。」

IMF 發言人稱：「有鑑於包括英國在內的許多國家的通膨壓力均上升，我們不建議在此關頭進行大規模且無針對性的財政計畫，因為財政計畫不能與貨幣政策的目的背道而馳，這是很重要的一點。」

Kwarteng 上周五公布一項預算案，旨在藉由減稅和大幅提升政府借貸來發展經濟。他承諾在 11 月 23 日推出中期債務削減計畫，以應對市場動盪。

IMF 表示，雖然理解英國大規模的財政計畫旨在協助人民對抗能源價格的飆漲，並透過減稅和供應措施促進經濟增長，但這樣的措施可能令財政政策與貨幣政策相悖，且可能會加劇不平等。

IMF 發言人補充，Kwarteng 的 11 月 23 日預算案將是英國政府考慮支持繼續的早期機會，並重新評估稅務措施，尤其是那些嘉惠高收入者的措施。

英國在 1976 年金融危機期間，不得不向 IMF 申請近 40 億美元的貸款，當時 IMF 談判代表堅持英國當局大幅削減公共支出。

近幾個月來，IMF 官員一再示警，因應全球央行升息以抑制通膨，英國政府需要謹慎調整財政和貨幣政策。