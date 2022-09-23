IMF總裁：除非通膨獲控制 否則明年全球經濟更加嚴峻

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 周三 (21 日) 表示，全球經濟前景黯淡，除非各國央行能使通膨得到控制，否則 2023 年全球經濟情況可能會變得更加嚴峻。

喬治艾娃說，今年經濟很艱難，明年恐怕會更艱難。疫情導致的供應鏈問題，以及俄羅斯入侵烏克蘭等因素，都推高今年食品和能源價格，進而提高民眾生活成本。

她認為，明年經濟完全復甦的可能性很低，因為經濟仍在「一次又一次的衝擊」中搖搖欲墜。新冠肺炎疫情持續出現變種病毒，同時也有專家認為俄羅斯不會太快結束烏克蘭戰爭。

通膨持續打擊美國經濟，8 月消費者物價指數 (CPI) 年增 8.3%，高於預期，仍遠遠超出美國聯準會 (Fed) 2% 的長期目標，也導致 Fed 在日前再度升 3 碼 (75 個基點)。

喬治艾娃說，全球其他國家央行將「別無選擇，只能效仿」，她稱通膨是當今全球經濟的「最大敵人」。她說，這將對最貧困人口產生巨大影響，而失控通膨將會導致「更多人露宿街頭」。

喬治艾娃先前就呼籲各國央行必須堅持不懈對抗通膨，同時也承認許多經濟學家去年預測通膨將有所緩解是錯誤的。如果財政政策與貨幣政策行之有效，明年的痛苦可能會減輕。相反的，若財政政策沒有足夠的針對性，就有可能成為「貨幣政策的敵人」，加劇通貨膨脹。