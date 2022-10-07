IMF將四度下修2023年全球GDP成長率 呼籲各國繼續堅定抗通膨

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 表示，下周將調降全球 2023 年經濟成長率，以反映經濟衰退風險升高，她同時呼籲各國決策官員堅定對抗通膨，以免造成更長遠的傷害。

IMF 下周將公布全球經濟展望報告 (WEO)，喬治艾娃未提供調降後的預測，目前預測值是 2.9%。這將是該機構今年來第四次下修。不過，今年全球的經濟成長預測將保持在 3.2% 不變。

根據 IMF 的看法，占全球經濟 GDP 約三分之一的國家，將在今年或明年陷入至少連續兩季萎縮。就算恢復成長，人們的感受仍像是經濟衰退，因為實質所得縮水、物價上漲。

整體而言，IMF 預測在接下來到 2026 年這段期間，全球經濟產值將損失約 4 兆美元，減幅相當於德國的國內生產毛額 (GDP)。

IMF 預估，2026 年以前，全球經濟產值將大幅下滑，損失相當於德國的 GDP。(圖: AFP)

喬治艾娃說，短短不到三年間，Covid-19 疫情、俄烏戰爭、氣候危機接踵而至，全球經濟受到一次又一次衝擊，就像一艘行駛在洶湧水域的大船。

接連的衝擊對人們的生活造成巨大影響，全球糧食和能源價格大漲，而且在地緣政治分裂下，處理問題變得更困難。

她敦促世界各國的決策官員必須堅定抗通膨，升息和其他形式貨幣緊縮是不得不然的決定，雖然會帶來短期痛苦，卻能避免通膨變得更根深蒂固。

喬治艾娃的發言，不同於其他呼籲央行放緩升息、以免加劇衰退的國際機構看法。聯合國貿易和發展會議 (UNCTD) 的秘書長 Rebeca Grynspan 本周稍早表示，升息傷害的是最脆弱的一群人，各國央行首長「現在還有時間可以從衰退邊緣回頭。」

不過，喬治艾娃呼籲對新興市場和開發中國家提供更多援助，並敦促在世界各地擁有大規模債權的中國和一些私人機構，盡快因應新興市場日益擴大的債務危機。