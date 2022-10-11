〈美股早盤〉美企財報公布前市場情緒焦慮 主要指數開低

投資人靜待美企財報出爐，以評估利率和通膨上升對企業獲利的影響，美股周二（11 日）主要指數開低走低。

截稿前，道瓊工業指數下跌逾 60 點或近 0.22%，那斯達克綜合指數跌逾 100 點或 1%，標普 500 指數跌近 0.8%，費城半導體指數跌近 1.9%。

美股投資人正在權衡通膨與美國聯準會（Fed）鷹派政策將如何侵蝕企業利潤。美國公債殖利率一度回落，美元指數走跌。

Meta Platforms 與其他對利率敏感的大型科技公司齊步走跌。歐股方面歐洲道瓊 600 指數連續第五天下跌，能源和科技股表現不佳。

Fed 副主席布蘭納德（Lael Brainard）與芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）昨警告央行控制通膨必須謹慎行事，避免犯下升息過度的錯誤。

美股策略師也在為企業利潤可能表現不佳做好準備，與此同時有關全球經濟衰退的警告層出不窮。美國各大銀行將於本周五（14 日）公布第三季財報，替財報季揭開序幕。

英國債券市場動盪在周二有所緩解，英國央行（BOE）被迫擴大其緊急措施應對債市的賤賣資產（fire-sale dynamics）狀況。英國 10 年期公債殖利率自 10 月 4 日以來攀升愈 50 個基點，但目前下降 5 個基點至 4.4% 左右。

與此同時，俄國總統普丁威脅對烏克蘭發動進一步導彈襲擊。此前俄國發動對入侵烏克蘭以來最猛烈空襲，烏克蘭首都基輔等其他城市遭襲擊。

能源方面，市場擔心經濟最終將走向衰退並拖累需求，尤其是歐洲與中國的需求，國際油價雙雙走跌。

截至台北時間周二（11 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片：鉅亨網）

焦點個股：

Meta(META-US) 早盤下跌 3.6%，至每股 128.98 美元

臉書與 Instagram 母公司 Meta Platforms 遭華爾街投行大西洋證券公司（Atlantic Equities）看衰，將該股評等從「增持」（overweight）下調至「中性」（neutral）。大西洋證券表示，由於宏觀經濟的不利因素，Meta 面臨日益嚴峻的成長前景挑戰。Meta 盤前股價下跌 1.3%。

Roblox(RBLX-US) 早盤下跌 3.56%，至每股 34.14 美元

巴克萊銀行在最新報告中指出，美國線上遊戲公司平台 Roblox 雖然是新冠疫情影響下的受惠者，但由於市場滲透率已經很高，未來營運成長恐面臨挑戰，給予該股「減持」（underweight）評等。

露露檸檬 (LULU-US) 早盤上漲 1.16%，至每股 293.20 美元

運動服飾品牌商露露檸檬（Lululemon）盤前上漲 1.4%，主因是受到華爾街投行 Piper Sandler 將其股票評等從「中性」上調「增持」，並指出該公司銷售良好態勢持續以及秋冬季節的外套銷售，有望讓該股表現跑贏大盤。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

PineBridge Investments 多元資產團隊負責人 Michael J.Kelly 稱，目前尚未看到貨幣政策緊縮影響，不過這種狀況就在眼前，風險資產將再次下跌。

霸菱銀行（Barings）首席全球策略師 Christopher Smart 在報告中表示，俄烏衝突讓投資者把陰鬱的情緒帶進本周，尤其烏克蘭媒體報導指出地緣政治緊張局勢進一步升息。