通用汽車推出全新能源管理業務 包括電動車充電和儲電設備

通用汽車 (GM-US) 周二 (11 日) 表示，該公司正在組建一個全新的業務部門，為家庭和企業提供固定電池組、太陽能電池板、電動車充電椿和其他能源管理產品。

這個名為 GM Energy 的新部門重點在於利用 GM 近年來累積的電池和軟體專業知識，開發新的電動車系列，及時取代其內燃機產品。

GM Energy 將為企業提供所謂「能源管理」的產品和服務，包括電池和太陽能電池板以及氫燃料電池等硬體，而且更重要的是，可以用雲端軟體將這些產品與電動車和公用事業公司聯繫起來；其中一些將由合作夥伴提供，可以為個人房主和企業定製，包括經營電動車隊的公司。

商業運作已經在進行中，而隨著 2024 Chevrolet Silverado EV 的上市，家庭能源系統將於明年開始提供。

GM Energy 有雙重目標：幫助汽車製造商在購買新電動車時控制客戶體驗，並在 GM 試圖在 2030 年前將年收入翻倍至 2800 億美元時創造永續業務。

通用汽車電動車成長業務副總裁赫斯特 (Travis Hester) 表示，新的業務部門為客戶和能源網提供了「韌性」，「如果突然發生意外停電，就可以使用自有車輛或固定儲電箱來為家庭或小型企業供電。」「在熱浪或其他事件期間，電池還可以將能源反饋到區域電網。」

通用汽車並不是第一個進入這個領域的業者。最值得注意的是，特斯拉 (TSLA-US) 多年來一直提供充電、太陽能和儲能。還有更傳統的競爭對手，例如 Generac (GNRC-US)。福特汽車 (F-US) 也在進入這一領域。

根據赫斯特的說法，GM Energy 所針對的產品和服務的總目標市場在 1250 億美元至 2500 億美元之間。他指出，對美國電網日益增加的擔憂使其成為最及時的產品。

他表示，GM Energy 已經簽署一系列合作夥伴，將幫助其提供產品和服務，並將其產品整合到電網中。這些合作夥伴包括太陽​​能巨頭 SunPower (SPWR-US) ，它將安裝通用汽車的家用系統並提供太陽能電池板，以及太平洋天然氣和電力公司 (PG&E)(PCG-US) 和 Con Edison (ED-US) 等區域公用事業公司。

赫斯特說，「對我們來說非常重要的是，當推出這項計劃時，這並不是針對未來，而是我們現在就已在做的事情。」他並補充說很快就會宣布更多的合作夥伴關係。

PG&E 正與 GM Energy 合作，對「雙向充電」進行試點測試，該充電椿允許電動車在停電期間為家庭供電。電動車在夜間費率較低時充電，並可能在高峰時段向電網提供能量。

赫斯特指出，「這背後的商業基礎非常穩固。」並補充說能源管理可以為商業客戶每年節省數十萬美元，並為消費者提供額外的節省。

兩家公司預計明年開始向 PG&E 客戶提供該充電椿。

福特汽車與 PG&E 就其電動 F-150 Lightning 也達成類似的協議。它還與 Sunrun (RNU-US) 合作，成為家庭能源系統的首選安裝商。這些系統的安裝於今年稍早時開始。