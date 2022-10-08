美前財長桑默斯：即使存在金融風險 Fed仍應繼續升息

美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 表示，即使升息有可能帶來金融風險，他也支持聯準會 (Fed) 繼續採取行動收緊貨幣政策。

桑默斯受訪時表示：「若因擔心金融穩定問題，就決定不採取必要的貨幣政策，將是個錯誤。雖然有爆發某種金融創傷事件的風險，但我認為，事件大到足以轉移 Fed 注意力的機率真的很低。」

Fed 3 月迄今持續升息，帶動美元走高並為全球經濟帶來壓力，關於央行是否放慢緊縮步調的討論也隨之升溫。

然而，桑默斯對於「長期通膨預期已相對穩定，代表 Fed 可以不用如此激進升息」的說法相當不以為然，他認為，對長期物價穩定的預期之所以能被形塑，是因為 Fed 決策官員承諾繼續收緊貨幣政策，而完成這件事情非常重要。

他說：「雖然通膨率很高，但通膨預期還沒根深蒂固，事實越是如此，現在積極對抗通膨的重要性就越高，這樣 (通膨) 預期才不會變得更加根深蒂固。」

桑默斯還說，周五 (7 日) 公布的非農報告凸顯出通膨問題，在就業人數新增 26.3 萬人、失業率刷逾 50 年新低的同時，9 月平均每小時薪資較去年同期增長 5%，他認為經濟已過於強勁，以致於通膨無法降溫。

他說：「我們正朝著某種互相衝突的情況發展，必須小心應對，越早開始應對經濟放緩，我們就會做得更好。」

金融市場預估，Fed 將在 11 月連續第四度升息 3 碼，12 月再升息 2 碼。桑默斯同意這項預期，並說就算通膨進一步下滑，這樣的升息規模也會是適當的。