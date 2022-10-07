全球升息潮埋隱憂 近6成CEO預期經濟溫和衰退

全球央行貨幣緊縮潮為經濟衰退埋下隱憂，根據 KPMG 發布的《2022 KPMG 全球 CEO 前瞻大調查》發現，58% 的 CEO 預期經濟將面臨溫和短暫的衰退，14% 的 CEO 則認為經濟衰退是當前最急迫的問題，相較於 2022 年初的 9% 略微上升，另有 15% 的 CEO 則認為「防疫疲勞」是最令人擔憂的問題。

調查指出，面對未來一年，有超過 8 成 CEO(86%) 預期將發生經濟衰退，高達 71% 的受訪 CEO 預期，未來 12 個月企業盈餘將因經濟衰退縮減 1 成。超過七成 (73%) 的 CEO 認為經濟衰退將破壞預期的成長，不過四分之三 (76%) 的全球 CEO 已對迫在眉睫的經濟衰退採取預防措施。

但即便擔憂經濟衰退，仍有 73% 的受訪者對未來 6 個月的全球經濟韌性抱持正面看法，相較 2022 年初進行 Pulse Survey 之調查結果，調查信心程度高出 13 個百分點。

調查發現，71% 的 CEO 表示對未來三年全球景氣發展有信心，高於 2022 年初 Pulse Survey 調查 (60%)；另有 85% 的 CEO 表示對其所屬企業未來三年的成長有信心。

KPMG 全球主席暨 執行長 Bill Thomas 表示，受全球疫情、地緣政治緊張、通膨壓力和財政困難等接踵而來的挑戰，讓全球 CEO 樂觀情緒下滑，其中經濟景氣又是 CEO 現今最大的擔憂，但值得欣慰的是，CEO 對所屬企業前景具高度信心，這點十分鼓舞人心。

KPMG 安侯建業主席陳俊光表示，近幾年發生的挑戰的確嚴重影響企業成長，而透過此次調查結果，將以審慎樂觀的態度，共同去對抗並克服這些考驗，CEO 對其企業的營運韌性更有信心，並專注於消弭眼前的不確定性。